El peor enemigo de Petro

Paradójicamente, a esta altura del partido su peor enemigo no sea el uribismo agonizante, sino ese montón de petristas con el trillado "mediocre" y "aprenda a leer"

Por: Javier Sánchez

mayo 31, 2022



Sin dudas, Petro es el político más preparado, inteligente, valiente y visionario que haya existido en Colombia. Se sabe el país al derecho y al revés. Es un líder de impacto internacional que trascenderá los tiempos. Construyó pacientemente un futurista programa de gobierno, respaldado por una sólida y variopinta red de organizaciones y movimientos sociales, sindicatos, gremios, intelectuales, artistas, comunidades, etc.

Como era de esperarse, esa obra titánica le ha costado un puñado de peligrosos y poderosos enemigos. Sin embargo, me temo, que, paradójicamente, a esta altura del partido su peor enemigo no sea el uribismo agonizante disfrazado con cualquiera de sus máscaras (Zuluaga, Zapateiro, Duque, Federico, Rodolfo, el registrador, etcétera), sino un montón de petristas estúpidos que piensan que insultando y ofendiendo al ciudadano de a pie se ganan elecciones presidenciales.

Esos “petristas” son pocos, pero hacen bastante daño. Se autoconsideran intelectuales, cuando por mucho se habrán leído El Principito y uno que otro titular de periódico. Pareciera que “ese poderoso arsenal cognitivo” les diera la autoridad moral para tratar a sus interlocutores de “ignorantes” y con soberbia concluir cualquier discusión con el trillado y mediocre “hay que leer”.

Esos “petristas” no han comprendido que coyunturas cambiantes exigen plasticidad comunicativa, que las elecciones se ganan es con gente, con mucho más que 8,5 millones de personas, y que por lo tanto al ciudadano de a pie hay que acercarlo, no espantarlo con insultos: “hp”, “tibio”, “ignorante”, “uribista”, “paraco”, “país de mierda”, “alienado”…

La miopía burguesa de esos torpes “petristas” les impide entender que la “ignorancia” del paisano que no participó de las elecciones, o que votó por alguien diferente a Petro no surge como por arte de magia. Esa “ignorancia”, no es culpa exclusiva del paisano, sino que, sobre todo es una consecuencia de estructuras sociales que condenan a las camadas más humildes de la población. Y que, para cambiar esas estructuras, se debe ganar elecciones en donde la votación de esos paisanos es fundamental.

Esos torpes “petristas” le han espantado millones de votos a Petrosky. Espantaron a Egan Bernal, a Willian Ospina y de continuar así podrían espantar a los Danieles y a un largo etc… Solo es necesario un poco de empatía para entender que a nadie en su sano juicio le gusta ser maltratado, agredido, insultado, calumniado…y que un verdadero diálogo se establece de forma horizontal.

Gustavo Petro es superfavorito. El viejito-meme con su cansancio, misoginia, corrupción, vulgaridad, miseria lexical y ahora con el respaldo del uribismo es un rival fácil de vencer… Tal vez para Petro y Francia sea recomendable recurrir al tik tok, adecuar el mensaje para los municipios con menos de 100.000 habitantes, duplicar la votación en sus fortines (Caribe, Pacífico y Bogotá), colocarle grandes porciones de reguetón, carranga, joropo y san juanero a la Petromanía y organizar un trabajo milimétrico con los jóvenes para que el 19 no se les olvide votar. Lo difícil es hacerle entender a aquellos “petristas iluminados” que aún debemos conquistar 2 millones de votos.