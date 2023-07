El pasado oscuro de Anuel AA que Karol G pasó por alto para enamorarse

.Publicidad.

Comenzó con el trap pero el que fue novio de Karol G, Anuel AA, pasó gradualmente a convertirse en una de las estrellas más sonadas del reggaetón con éxitos como “China” o “Bebé” (donde participó su ahora archienemigo 6ix9ine). Y si bien hoy en día no es una figura tan relevante dentro de la industria musical –su única manera de volver a conseguir éxitos pop fue burlarse de la relación de ‘La Bichota’ con ‘El Ferxxo’, incluso llegando al punto de presentarse en una entrega de premios luciendo el lema “estás con Feid, pero sabes que eres mía”–, sí es un ícono del trap latinoamericano que tiene una fuerte fanaticada en Estados Unidos.

El trap es un subgénero del hip hop, un estilo relativamente lento en el que las canciones suelen ir a 70 u 80 BPM (bits por minuto), que tiene su origen en las casas de venta de droga de la ciudad de Atlanta (‘traphouses’) y en el que se tiene mucho respeto por la realidad de las calles o por quienes hablan de ella. Una paradoja interesante aquí es que aunque Anuel AA siempre ha estado conectado con los barrios carenciados, no es un joven de origen marginal: su padre José Gazmey fue vicepresidente de la división puertorriqueña del departamento de A&R en Sony Music Puerto Rico. Trabajó como intérprete La Fania, Cheo Feliciano; fue arreglista de Gilberto Santa Rosa y director musical en las primeras etapas de Luis Enrique (“Yo no sé mañana”).

El ex novio de Karol G pagó sus ilegalidades con cárcel

En 2016 fue arrestado por posesión de armas al ser encontrado con tres pistolas Glock de distintos calibres y alrededor de 150 municiones en total. Gazmey se disculpó y pagó poco menos de un año de condena, antes de ser puesto en libertad por “buena conducta”. Desde entonces parece estar alejado de los problemas de la calle y se ha dedicado a autopromocionarse como ‘El rey del trap’. Porque aunque este género no tenga origen puertorriqueño, Anuel sí es el primer exponente latino que lo potencia como uno de impacto internacional. Apareció en exitazos fundacionales como “La ocasión", “Ella y yo” o “Esclava remix”.

No obstante, su impacto ya no es el mismo de sus épocas doradas. Hace poco fue “bajado” –término utilizado en el medio cuando alguien ya no va a estar incluido en una composición– del tema “Pasiempre”, del álbum debut del productor Tainy. Este último explicó que la razón era burocrática, que el ‘release’ (contrato de derechos de autor) no había estado listo a tiempo. Pero semanas después fue el tan esperado lanzamiento y tenía una sorpresa que nadie esperaba: en un medio de un trabajo discográfico (‘Data’) en el que la lista de artistas que interpretarían cada tema ya había sido anunciada, Bad Bunny –su mayor competencia en el mundo del trap– aparecía como ingrediente sorpresa en la misma canción en la que habían retirado a Anuel. En el remate el ‘Conejo Malo’ decía lo siguiente: “Yo no soy rey del trap, tampoco un Dios del trap; yo soy Bad Bunny soy más grande que el trap […] El único que saca un disco y pega todos los tracks”.

Los lios de paternidad que muchos le cuestionan

Otro aspecto que le han cuestionado mucho al ex novio de Karol G es su paternidad, ya que aparentemente con ninguna de las madres de sus hijos se lleva bien (Astrid Cuevas, Jorgina Guillermo y Melissa Valecilla, una mujer colomboascendente que él embarazó en una noche de fiesta). La primera lo ha acusado de utilizar a su primogénito para lucir como buen padre en redes sociales, pero no compartir suficiente tiempo con él. La segunda lo señaló por ni siquiera darle dinero para pañales. La tercera, inicialmente se encontró con que Emmanuel no respondería por su hija, aunque luego el artista se disculpó y anunció que sí la reconocería ante la ley. Últimamente se lo vio muy contento paseando por el parque de atracciones de Disney con nueva novia y su hijo Pablo Anuel (Gianella y Cattleya se llaman las bebés). También es reciente un video de Las Igualadas (formato feminista de El Espectador) que busca explicar la gravedad existente en que Anuel AA quiera levantar su carrera atacando a Karol G: “Nada justifica el hostigamiento y la cosificación, mucho menos si viene de una figura pública con 36 millones de seguidores”. En Puerto Rico piensan diferente, fanáticos del reggaetón y el trap creen que todo lo que él dice es válido, porque La Bichota ha hecho dos canciones que muy probablemente estén dirigidas a él (“Mamiii” y “TQG”). Incluso en una de ellas Carolina Giraldo canta: “Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento”.