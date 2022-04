El participante de Masterchef que se comió su propio plato antes de pasar con los jueces

.Publicidad.

El actor Carlos Hurtado protagonizó uno de los momentos más memorables de Masterchef Celebrity 2019, ya que en su primera edición el participante estaba en medio de un reto y luego de que los jueces le pidieran que llevara su plato, él se acercó con un plato vacío.

"Es que el plato estaba tan rico y pues como no me llamaba, me lo comí", dijo entre risas Carlos Hurtado.

No solo Carlos comió de su plato sino que algunos de sus compañeros también decidieron probarlo.

Este es el video del momento:

