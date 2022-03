El Pacto Histórico del alcalde Daniel Quintero

Por: Juan Raúl Navarro |

marzo 14, 2022

El siguiente soneto no es una crítica a Petro ni a los petristas de corazón. Está dirigido a Roy Barreras, a Armando Benedetti y a Daniel Quintero, por acomodados. Este último, siendo el alcalde de Medellín, en pleno ejercicio, no debió hacer proselitismo posando para una foto en la que indica que va a votar por el Pacto Histórico, y mucho menos publicarla en su cuenta de Twitter.

Como lo hace Roy Barreras

y don Benedetti Armando,

el zorro Daniel Quintero,

un tipo poco sincero,

ya le apuesta de primeras

a Petro que va punteando.

No le importa ningún pero,

ni que chiste Vargas Lleras.

Pa no quedarse mamando

y no ir a meter la pata,

ahora que se está jugando

mucho puesto y mucha plata,

Colombia Humana es la marca.

Todo buen oportunista,

para no perder el Arca,

hoy debe apoyar la lista

de Bolívar y Petrarca.

