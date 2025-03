El outlet de Ostu en Bogotá donde puede comprar blusas, zapatos y más con hasta el 50% de descuento

.Publicidad.

Todos los colombianos, alguna vez, compramos en Facol por lo asequible de sus precios. Aunque la ropa era de calidad, no era muy “bonita”, según algunos. Sin embargo, en 2023 tuvo una transformación liderada por el Grupo Pash, propietario de otras reconocidas marcas como Patprimo y Seven Seven. En este proceso, la marca se convirtió en Ostu, con el objetivo de ofrecer una propuesta de moda inclusiva y accesible para todos. Hoy le contamos sobre el outlet de Ostu en Bogotá y qué puede encontrar allí.

La marca se caracteriza por ofrecer ropa de moda para mujeres, hombres y niños, destacándose por sus colecciones únicas, tendencias, precios bajos y calidad. Además de su presencia física, Ostu cuenta con una tienda en línea, permitiendo a los clientes adquirir sus productos de manera fácil y rápida, con envíos a toda Colombia. Sin mencionar que también tienen un outlet, donde los precios son aún más bajos de lo normal.

..Publicidad..

¿Qué encuentra en el outlet de Ostu en Bogotá?

Los creadores de contenido de ‘ofertu_colombia’ visitaron este outlet, ubicado en la zona de Outlets de Floresta, en la Cra 68 #69A-45. En primer lugar, encontraron una promoción de un top por $19.900 y dos por $34.900, otras opciones de tops por $29.900, blusas blancas de tela gruesa y con buena textura por $59.900, y tenis por $50.000.

...Publicidad...

También hay mercancía del tour de Shakira, con blusas por $50.000 y buzos por $90.000. Para los hombres, camisetas de Guns N’ Roses por $55.000. Además, hay chaquetas abrigadas para el frío de Bogotá por $99.900 y muchas otras cosas. En conclusión, vale completamente la pena visitar el outlet, según los creadores de contenido. La relación calidad-precio es muy buena.

....Publicidad....

| Ver también: Esta es la función oculta de iPhone que le ayuda a hacer su lista de mercado; le facilita el trabajo