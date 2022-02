El orgullo de Yudy Arias por su sobrino Maluma

La experta en yoga no aguantó las lágrimas al ver cantar a su sobrino en la misma tarima con Jennifer López y cumplir sus sueños en Hollywood

Maluma no deja de callar bocas y de posicionarse como uno de los artistas colombianos más importantes del momento. Esta vez, el nombre del paisa se escucha por su reciente participación en la película de Hollywood Marry me, al lado de Jennifer López y Owen Wilson. Además de su protagónico, el paisa también canta al lado de López con quien estrenó más de tres canciones.

Además de ser aplaudido por sus seguidores, su tía Yudy Arias, experta en yoga y una de las impulsadoras de la carrera del cantante desde sus inicios, no aguantó las lágrimas al verlo cumplir sus sueños. “¡No he estado en muchos instantes emocionantes de tu carrera que desearía haber estado, pero me quedo con haber estado en el comienzo creyendo en ti y seguir viendo el mismo brillo de los sueños en tus ojos! TE AMO, hicimos historia bebé” compartió la colombiana al lado de un video de ella llorando mientras ve al paisa compartir escenario con Jennifer López.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de YUDY ARIAS 🧿 YOGUI (@yudyarias)

