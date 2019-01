El oportunismo político del uribismo con el atroz atentado

El día de hoy nuestro país se despierta recordando uno de los más atroces e incomprensibles hechos del pasado que han escrito nuestra historia: el estallido de un carro bomba que se lleva consigo sueños y esperanzas de toda una nación. Hace varios años que nuestro país no sentía una zozobra tan grande y tan cerca producto de un carro bomba. Este hecho nos hizo recordar los tiempos en los que Pablo Escobar pretendía “arrodillar” al Estado colombiano, o aquellos en los que la antigua guerrilla de las Farc materializaba su lucha armada con este tipo de acciones.

El carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander es incomprensible y de total repudio. De igual repudio nacional es el hecho de la instrumentalización de este atentado terrorista para hacer política y generar la polarización de siempre, que nos ha llevado al odio y a la violencia.

Ahora bien, en el presente artículo haré un análisis de los mensajes de repudio y rechazo al atentado que fueron compartidos por algunos de los más importantes e influyentes miembros de la política nacional. Esto con el fin de comprobar y condenar el hecho que, mientras las familias de los afectados lloran por las secuelas del atentado, estos personajes sacan ventaja política al nivel más mezquino posible.

Todos estos mensajes a los que hago referencia fueron publicados en las cuentas de Twitter de estas personas.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez

Textualmente su mensaje fue: “Qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo!”.

Las palabras del expresidente no parecen un sentido de condolencia a las víctimas del atentado, ni un llamado a la institucionalidad a llevar a cabo las investigaciones de la forma más célere frente al atentado, sino que noto que constituye un claro mensaje político. Lo que pretende es hacer referencia a un acuerdo de paz que poco o nada tenía que ver con el atentado. Trajo a colación el acuerdo de paz con las Farc para inducir que gracias a ese acuerdo se perpetró el atentado. Oportunismo político es la única expresión que cabe a este mensaje.

Paloma Valencia

Textualmente su mensaje fue: “Los que atribuyen el atentado terrorista al Eln, de una vez utilizan el atentado para pedir que sigan los diálogos, con la solapada amenaza de que sino vendrá más violencia”.

Nada puede estar más lejos de la realidad que las palabras de la senadora. Por el contrario a lo expresado, el grueso de la población colombiana sabe y es consciente (desde hace ya tiempo) de que un proceso de diálogo y acercamiento es de actores verdaderamente comprometidos con la paz; actores que en realidad tengan la intención de acogerse a una nueva vida.

El Eln no ha mostrado señal alguna de este importante interés. El diálogo debe ir acompañado de verdaderas muestras de interés al proceso, cosa que en este no se están viendo. Por este y por más atentados perpetrados no vamos a caer en la lógica de legitimar un atentado porque trae consigo un SOS al diálogo. ¡No! El diálogo y la paz se construyen con verdaderas muestras de interés de construcción de sociedad.

Claudia Bustamante

Textualmente su mensaje fue: “Uribe dejó un país en donde los bandidos se doblegaban ante la fuerza pública y los ciudadanos vivíamos una verdadera paz. Santos acabó con ese logro y en cambio nos dejó un país, amedrentado por bandidos. Que no nos dobleguen!!”.

La ya reconocida defensora del uribismo en Twitter, Claudia Bustamante, me deja sorprendido con su nivel de historia y de objetividad. En su mensaje aduce que en el gobierno de Álvaro Uribe los bandidos “se doblegaban” ante la fuerza pública. ¡Nadie se doblegaba! Los atentados terroristas en ese ya pasado gobierno lastimosamente eran el pan de cada día. Ahora recuerdo que hace más de 7-8 años no se presentaba un atentado terrorista de esta envergadura y con este mensaje político en Colombia.

***

No es mi intención proteger ni sacar bien a nadie, pero por favor no desinformemos al país. Por el respeto a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad colombiana, dejemos el oportunismo político para otro momento y otra situación, pero no utilicemos esta para generar provecho político. Demostremos que como país estamos listos para unirnos en una sola voz de rechazo ante cualquier hecho que enlute al país y más si son estos tipos de ataques. No pensemos que la muerte de un policía es más comprensible que la muerte de un líder social; no pensemos que el luto es solo para un sector de la sociedad. Los muertos no tienen tinte político, son país. Cada persona más que cobre el conflicto nos aleja un poco más del gran sueño de ser una sociedad libre, madura, justa y en paz.

Por las víctimas de este atentado, por los líderes sociales asesinados y por todos aquellos a los que el flagelo de la violencia en Colombia les ha arrebatado sueños y esperanzas.

