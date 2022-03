El ojo de un reportero colombiano en la guerra de Ucrania

.Publicidad.

El paisa y su compañero gringo quedaron en medio de una ráfaga de disparos en plena ciudad de Irpin. Estaban filmando a todos los refugiados saliendo y se subieron a un carro para cruzar el retén que les estaba impidiendo llegar a tomar mejores fotos. No hubo tiempo de nada, el conductor dio la vuelta y siguieron disparando. A Brent Renaud lo impactaron en el cuello y su muerte fue inminente. Juan logró salvarse, aunque también terminó herido estaba fuera de peligro.

Juan Arredondo, colombiano-estadounidense, estaba acostumbrado al peligro. Nació en New Jersey, Estados Unidos, pero creció en Colombia. Sus imágenes siempre han buscado explorar la desigualdad social y los derechos humanos, incluyendo el conflicto colombiano. La reportería que terminó en ese fatal accidente era con Renaud su cuarto documental juntos, esta vez para Time Studios, buscaban mostrar cómo se daban los fenómenos migratorios alrededor del mundo.

-Publicidad.-

El paisa era químico pero se interesó por la fotografía en el otoño de 2008 a 2009. Hizo una pasantía para los fotógrafos Eugene Richards y Lori Grinker y ocupó un puesto de profesor asistente en el ICP (Centro Internacional de Fotografía) en la ciudad de Nueva York. Ese mismo año Juan comenzó a viajar a Colombia para fotografiar el prolongado conflicto. Estas son sus mejores fotos:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Arredondo (@juanarre)

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Arredondo (@juanarre)



Juan es colaborador habitual de The New York Times y National Geographic. Sus fotografías han aparecido en The Wall Street Journal, Newsweek, ESPN, Vanity Fair, LeMonde Magazine, Der Spiegel, entre otros. Su trabajo ha sido encargado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ACNUR, UNMAS, Comité Internacional de Rescate (IRC) y Save the Children. Y tiene una larga lista de premios a su nombre, por ahora el más importante, el de sobreviviente.