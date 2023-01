Hizo recordar su tiempo en protagonistas: el nuevo look de Yina Calderón que por fin la gente amo

.Publicidad.

Yina Calderón no sólo es reconocida por las múltiples polémicas que protagoniza y por ser dj de guaracha, sino también por sus cambios de look. La influencer ha tenido el cabello corto, rapado, largo, con extensiones y además en distintos colores donde los vibrantes son sus predilectos, tonos como el fucsia, verde, azul entre otros son los que se han destacado.

Sin embargo, cabe recordar que a la huilense se le conoció con el cabello bastante oscuro. En el 2013, cuando participó en el reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, Yina Calderón usó el cabello en capas, con un flequillo y de color negro.

A través de su Instagram compartió con sus seguidores el que será su look para el 2023. Según dijo dejará los tonos fantasía atrás y para sus presentaciones hará uso de pelucas.

La publicación consistió en un video en el que se le ve bailando, el cual acompañó con una descripción en la que destacó lo duro que fue para ella tomar la decisión de no volver a pintar su cabello “Fue muy difícil tomar la decisión porque saben amo con mi alma los tonos fantasía pero lo hablé con papá y me dijo “ te miras más linda “ entonces este año tendremos este look oscuro y no tan largo, para mis shows usare pelucas”.

A diferencia de otras fotografías y videos de Yina Calderón, en este las mayoría de comentarios son positivos, pues parece que el nuevo look fue bien aceptado por sus seguidores “Yo quisiera creerte que te vas a quedar con ese color por que la verdad te ves súper bien así”, “Alguien que le haga caer en razón que los colores fantasías no es lo de ella! Que con este color está Perfecto”, “Siempre te han dicho q te ves mejor con ese tono o es q no lees comentarios”, son algunos de los que destacan entre otros.

