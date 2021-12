El nuevo escándalo por el que nadie le cree a los árbitros colombianos, ni a la Dimayor

En plena final de la Primera C nacional, el referee dejó ingresar a un jugador que según los rivales, había sido expulsado quince minutos antes

Despues del lio que se vivió en los cuadrangulares de la Primera B entre llaneros y unión magdalena, y las dudas que dejó el arbitraje en la primera división del futbol nacional, una nueva polémica se desató en la final de la primera C colombiana, luego de que un jugador del Union pacifico reingresara al campo de juego, después de, según el cuerpo técnico de Filipenses de turbo, haber sido expulsado por el árbitro.

La situación se dio tras una jugada en la que el árbitro Brayan Llanos sacó la tarjeta roja a tres jugadores del equipo nariñense. Sin embargo, quince minutos después fue al banco asistente y dijo al técnico que el jugador Capaz, podía retornar a la cancha, ya que él nunca había expulsado al jugador.

[...] En el encuentro, entre Unión Pacífico de Tumaco y Filipenses de Turbo (Antioquia), el árbitro Brian Llanos permitió que un jugador que había expulsado hacía 15 minutos regresara al campo de juego, para que el encuentro no terminara por la vía de sustracción de materia — Periódico Habitante Siete (@Habitantesiete) December 24, 2021

El futbolista, que ya se encontraba en los camerinos resignado, tuvo que volver a ponerse los guayos para jugar, e incluso marcó el 2-1 en la derrota de su equipo.

Afortunadamente el partido, y el campeonato lo ganó Filipenses de Turbo, o sino el escándalo habría sido mayor. Cabe resaltar que la primera C no otorga paso a la segunda división del fútbol colombiano, ya que la categoría es organizada por la Difútbol y no por la Dimayor.

