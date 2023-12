Se cotiza Yaser Asprilla en el exterior, la Premier League podría ser su próximo destino

Yaser Asprilla se ha convertido en una de las grande promesas del fútbol colombiano. Desde que llegó al Watford en enero de 2022, el futbolista no ha dejado de brillar, primero en el Envigado, en donde estuvo a modo de préstamo, y después en el equipo inglés. Además, sus actuaciones con la selección Colombia sub-20 y de mayores también lo han puesto en los reflectores del fútbol mundial, por lo que ya pinta como uno de los nuevos refuerzos de la Premier League para 2024. El nuevo equipo de Yaser Asprilla podría ser un grande de Inglaterra.

| Vea también: ¿Qué equipo se lleva el título al segundón del fútbol colombiano después de la derrota de Medellín?

Según los rumores desde el viejo continente, varios ojeadores de varios equipos de la Premier League tienen el ojo puesto sobre Yaser Asprilla, después de su notable 2023. Hay que recordar que el futbolista jugó 20 partidos en la Championship, segunda división inglesa, anotando 4 goles y 2 asistencias, y además estuvo disputando la Copa Mundial juvenil en Argentina, en donde disputó 4 partidos y anotó 2 goles, y volvió a la selección de mayores con Néstor Lorenzo.

Yaser Asprilla is attracting interest ahead of the January transfer window. Scouts from Premier League clubs were again in attendance to watch his performance.



[@DarrenOWitcoop] #WatfordFC pic.twitter.com/vbv5A5VKY4