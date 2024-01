El nuevo club de Lucas González estaría también en Cali; lo sacaron de América pero no de la ciudad

.Publicidad.

Lucas González no ha pasado ni una semana afuera del banco de América de Cali y desde uno de los históricos del fútbol colombiano ya le habrían puesto el ojo para que se convierta en su nuevo técnico. Deportivo Cali, clásico rival de los diablos rojos, tendría en consideración la contratación del DT bogotano ante la posible salida de Jaime de la Pava, entrenador que llegó al banco azucarero en 2023 pero que, según varios rumores, podría abandonar al equipo para 2024. La salida del barranquillero aun no es confirmada e, incluso, varios medio lo ratificaron como el técnico del Cali, pero los rumores de González toman fuerza.

¿Por qué Lucas González, ex América de Cali, se convertiría en nuevo técnico del Cali?

Según lo confirmó el Portal Antena 2, la directivas del equipo azucarero no estarían muy felices con la pretemporada que ha tenido el club bajo el mando de Jaime de la Pava y estarían viendo la posibilidad de terminar su contrato. Hay que recordar que el DT costeño llegó al verde caleño en julio de 2023 y disputó el segundo semestre de la Liga BetPlay, pero tras ser eliminado en el Todos contra todos e iniciar 2024 con una derrota 0-3 frente a Cerro Porteño, su finalización de contrato no es descabellada y la aparición de Lucas González como reemplazante tampoco.

Si el interés resulta ser cierto y el bogotano se viste de verde, no sería la primera vez que un técnico ex América dirige a Deportivo Cali. El mismo Jaime de la Pava lo ha hecho y también otros DT´s como Fernando el 'Pecoso' Castro también, por lo que no es algo que genere sorpresa. Habrá que esperar si el club azucarero echa, o no, a de la Pava y si efectivamente su reemplazo es Lucas González porque, hasta ahora, no hay nada concreto.