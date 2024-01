El obstáculo de $12 mil millones que evitaría la llegada de Gareca a América; Tulio ya tiene plan B y C

.Publicidad.

Después de que Marcela Gómez, presidenta de América, confirmó la salida de Lucas González y el "no" a Arturo Vidal, el objetivo principal de las directivas se centró en lograr que Ricardo Gareca se convirtiera en el nuevo técnico de América de Cali. Para ello, se contactaron con el argentino e hicieron una oferta formal; y aunque esperaban que no hubiese muchas trabas, en este momento, la llegada del DT parece más lejana que cercana. La razón principal sería el tema económico, pues desde una selección sudamericana le hicieron una propuesta que el club colombiano no puede igualar.

La posible llegada de Gareca a Chile y su negativa a ser técnico de América de Cali

Según lo confirmaron varios medios australes, y también colombianos, la selección de Chile se lanzó a la pelea por Ricardo Gareca y le hizo una oferta multimillonaria. La información indica que el equipo sudamericano le ofreció un salario de 3 millones de dólares anuales para que se convierta en su técnico y, de ser cierto, sería un duro golpe para América, pues esas cifras no las igualaría ni con todo el apoyo del mundo.

🐯🇨🇱 Ojo con lo que dice el DT interino de América de Cali: "Gareca tiene una posibilidad inmensa de Chile". pic.twitter.com/MG0E8PC5Pc — Pablo Ramos (@pabloramosg) January 18, 2024

Y es que si es cierta la oferta por dicho monto, el dos veces campeón de América le estaría asegurando un salario anual de más de 12 mil millones de pesos, una cantidad que al club escarlata le queda muy difícil de superar. Según Antena 2, América de Cali apenas puede ofrecerle 1,2 millones de dólares, un poco más de 5 mil millones de pesos, por lo que vería con mucha dificultad cumplir los deseos del DT y convencerlo de llegar a Colombia.

¿Qué otros técnicos están en la mira de Tulio Gómez?

Ante la oferta hecha por Chile y la posible negativa de Ricardo Gareca a América, el dueño de los escarlatas no perdió tiempo y ya contactó a dos técnicos bastante conocidos en el fútbol colombiano. Según lo reveló Pipe Sierra en su cuenta de X, el máximo accionista preguntó a Cesar Farías y a Luis Fernando Suárez por sus números y su posibilidad de firmar por el escarlata.

🚨 #América le propuso a César Farías (50) la posibilidad de dirigir el equipo y conoció sus números; así mismo lo hizo con Luis Fernando Suárez (64) 🔴



👀 Con ambos fueron claros en que la prioridad para el ‘escarlata’ es Ricardo Gareca (65) pic.twitter.com/Dhel9H68oh — Pipe Sierra (@PSierraR) January 18, 2024

En el caso de Farias, el técnico venezolano firmó un 2023 para el recuerdo y para el olvido, pues logró marcar un hito en el todos contra todos al acabarlo invicto con Águilas Doradas; pero después no cumplió en los cuadrangulares. Por su parte, Suárez terminó su aventura en selecciones en 2023, al salir de Costa Rica después de 37 partidos dirigidos.