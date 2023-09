El nombramiento que trae esperanza a miles de colombianos despojados violentamente de su tierra

Por: Pablo Emilio Obando A. |

septiembre 27, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El abogado y magister nariñense Luis Gabriel Rodríguez de La Rosa Acaba de ser designado como director territorial para el Valle del Cauca y Eje Cafetero de la Unidad de Restitución de Tierras.

En el año 2016 en un COMENTARIO periodístico sobre su novela DE SUEÑOS Y OLVIDO escribía en referencia a sus capacidades intelectuales y culturales unas palabras que hoy nos parecen premonitorias:

-Publicidad.-

"Pero, quizá, lo que más conmueve de esta novela histórica, es la figura joven y renovada de su autor. Un abogado de veinticinco años que descolla por la particularidad de romper ese molde o patrón de una juventud perdida entre los vericuetos de la internet en aras de forjar unos vacíos existenciales que les impiden ver una realidad que hace muchos años se forja y desarrolla a su alrededor. Por el contrario, Luis Gabriel Rodríguez De la Rosa, deja entrever ese dolor de patria que se refleja en cada uno de sus pensamientos deslizándose por su pluma inquieta y tal vez atormentada. Es, justamente, esa forma suya de pensar y concebir a Colombia lo que nos permite entrever la posibilidad de un nuevo cauce histórico que nos permita la anhelada y esquiva paz".





No nos equivocamos. Su meteórica carrera es un claro testimonio de la inquebrantable capacidad del espíritu humano cuando abre todo su potencial hacia causas nobles y de gran compromiso social.

Publicidad.

Luis Gabriel Rodríguez de La Rosa es analista político, asesor para asuntos constitucionales, columnista de varios medios de comunicación de Colombia, escritor, novelista, abogado y asesor de figuras políticas de trascendencia nacional. "Es académico, experto en Derecho Constitucional, Justicia Transicional y Derecho Laboral Administrativo; ha tenido experiencia profesional en la Rama Legislativa y en una entidad autónoma en Colombia, así como en la gerencia educativa por la contribución investigativa en diferentes universidades del país y el ejercicio de funciones sustantivas propias de las instituciones de educación superior. El profesional en derecho es de origen nariñense y egresado de la Universidad de San Buenaventura de Cali y fue posesionado en el cargo por el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule".

Conociendo sus excelsas calidades intelectuales, académicas y humanas le solicité unas palabras suyas como presentación de mi novela LA CONTROVERSIA DE DODO. Texto que recoge su sentir y su expresión de solidaridad con las distintas especies y con la vida misma. En uno de los aportes de este generoso comentario Luis Gabriel De La Rosa escribe: "Pablo Emilio Obando Acosta le entrega al mundo una obra universal, con un propósito sensible y loable al intentar darle voz a quienes sienten en silencio y sin reproche los abusos de la falta de integridad de los seres humanos. LA CONTROVERSIA DE DODO es una obra que se defenderá sola cuando salga al mundo y enfrente sus detractores y benefactores, como toda gran creación encontrará adeptos y críticos, pero ese es el deber de un escritor, sobre todo cuando ha trascendido y entrega un mensaje a sus lectores, porque toda obra lleva un mensaje y debemos descubrirlo".

Dialogar con esta joven figura es adentrarse en mundos complejos y en cierta forma utópicos, en el sentido de que se vislumbran en sus palabras tejidos de fe y esperanza. Y esto no es fácil en una sociedad acostumbrada a actos de inmediato utilitarismo. No me queda duda alguna al afirmar que Luis Gabriel es la irrupción y representación de esa nueva estirpe de colombianos que con su trabajo y tesón darán lugar a una Nueva Colombia, más sensata y justa.

En referencia sobre su misión en su nuevo reto profesional, expresa, que “Nuestra misión es clara: a través de acciones concretas y la implementación de medidores de impacto, buscamos devolver la esperanza a todas aquellas personas que han sufrido el despojo de sus tierras, porque no podemos ignorar el dolor y el sufrimiento que han experimentado, y nuestro compromiso es asegurarnos de que quienes ya sufrieron, no sean revictimizados y ojalá el despojo en nuestra sociedad, algún día sea solo un mal recuerdo y una enseñanza de aquello que no se puede repetir”.

Para Nariño es un motivo de orgullo el contar entre los altos funcionarios del gobierno nacional a una joven figura que aprendió a brillar con luz propia en el concierto de la política nacional. Felicitamos sinceras a nuestro dilecto amigo Luis Gabriel Rodríguez de La Rosa y le auguramos éxitos en su nuevo reto profesional y laboral.