El negocio del Ñoño Elías con la justicia

Bernardo ‘Ñoño’ Elías, el tercer senador más votado en 2014, acaba de ser condenando a 6 años y 8 meses de prisión. El cordobés logró una baja condena porque está dispuesto a colaborar con la Justicia y la Corte Suprema, tribunal que lo condenó por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, también lo convirtió en su testigo clave dentro de la investigación en el caso Odebrecht. Elías usó su poder como senador para gestionar reuniones entre Eleuberto Martorelli, entonces presidente de Odebrecht en Colombia y Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, para la adjudicación del contrato Ocaña-Gamarra.

La Corte Suprema de Justicia todavía lo investiga por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, y es señalado por Otto Bula de haber recibido hasta $ 32.000 millones de pesos en sobornos. Sin embargo, el exsenador no aceptó los cargos en la audiencia de imputación, pero su abogada Silvia Rugeles también aseguró que no devolvería ningún dinero hasta que no se llegara a un acuerdo.