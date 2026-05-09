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Opinión

El negocio de hacerte sentir derrotado

PorElisa Pastrana

May 9, 2026

Hay un negocio detrás de la desesperanza que está invadiendo la vida cotidiana

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VIDEO. El tópico del Profe. Hay algo que está pasando en Colombia y casi nadie lo está nombrando. No es solo la crisis, no es solo la inseguridad o la política: es una sensación. Una que se mete en la vida cotidiana, que aparece en cada titular, en cada conversación, en cada scroll infinito. La sensación de que nada vale la pena. Y lo más inquietante no es que exista… es que podría estar siendo construida.

En esta nueva videocolumna se desnuda una verdad incómoda: hay un negocio detrás de la desesperanza. Una maquinaria que no necesita convencerte de nada, solo agotarte. Porque cuando la gente se cansa, deja de participar. Y cuando deja de participar, otros deciden por ella.

Esta no es una columna para tranquilizarte. Es para incomodarte. Para hacerte una pregunta directa: ¿y si no estás derrotado… sino convencido de que lo estás? Entender esto no te devuelve el país… pero puede evitar que te rindas sin darte cuenta..

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Por Elisa Pastrana

Fundadora y editora de la sección de opinión