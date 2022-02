El negocio de Fuad Char que pudo haber acabado la carrera de Lucho Díaz

2018 fue el año de la explosión definitiva de Luis Díaz como gran talento en el fútbol colombiano. El jovencito que sufrió de desnutrición en su infancia y se ganó a pulso convertirse en la nueva estrella del Junior de Barranquilla era ya el líder futbolístico del equipo, siendo el más desequilibrante pese a su juventud de aquel entonces (21 añitos).

Ya todos se veían venir una transferencia millonaria a alguna liga del exterior como Argentina, Brasil o México, pero la gran sorpresa fue cuando se anunció que iba directamente a Europa, y no a un club regular de liga regular sino que directo al Porto, el más grande de Portugal.

¿La cifra de venta? 7 millones de euros que los Char se hicieron con la venta de Díaz. Se quedaron con el 20% de su pase y le sacaron rédito a eso cuando el Liverpool lo compró hace dos semanas, ganando 12 millones de euros. Fue presentado como refuerzo estrella de uno de los mejores equipos del mundo, pero todo esto pudo no pasar si los Char hubieran cerrado negocio el otro equipo que lo quería cuando estaba en el Junior: el Mamelodi Sundowns de la liga de Sudáfrica.

Manqoba Mngqithi, actual asistente técnico del equipo sudafricano, contó que estuvieron a punto de comprar a Lucho en 2019, pero por un retraso perdieron la oportunidad de ficharlo. "Deberíamos haberlo fichado antes de que se uniera al Porto. Estábamos encima de Díaz. Lamentablemente, nos retrasamos uno o dos días y fichó por el Porto. Fichó ahora por el Liverpool, ¿lo puedes creer?".

Posiblemente, de haberse dado este fichaje por el Mamelodi se hubiera acabado la carrera futbolística de Luis Díaz, o tal vez seguiría por ahí pero sin ser ese talento mundial que hoy todos valoran. No haber ido a Sudáfrica y sí a Portugal fue clave para ser la estrella que es hoy, donde hasta sus propios compañeros lo ven como una de las futuras estrellas que pueden marcar época.

Harvey Elliott on Luis Diaz:

“To come on next to him, it's a proud moment for myself as well because, in my opinion, he's a world-class player and he's only going to get better here playing for Liverpool, playing in front of these fans.” #awlive [lfc] pic.twitter.com/3cP5pYBUNV

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 7, 2022