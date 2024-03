El negociazo que Atlético Nacional cerró por más de $11 mil millones; una de sus promesas se despide

Aunque el presente de Atlético Nacional no es el mejor y tanto en la liga colombiana, como en la Copa Libertadores, está firmando y firmó una de sus peores campañas de la historia, sus jugadores siguen dando de qué hablar en el fútbol internacional y una de sus promesas acaba de acordar su llegada a un histórico del fútbol brasileño. Brahian Palacios, extremo del verde paisa, será una de las grandes bajas de Atlético Nacional en este 2024, después de que varios medios cariocas confirmaran que las negociaciones culminaron y que el club colombiano aceptó la oferta del brasileño.

View this post on Instagram

| Vea también: Lo apodaban "Almanaque", inició su carrera en Nacional y ahora pasa sus días en el fútbol de Sudáfrica

Desde hace varios días, en el entorno de Atlético Nacional se venía hablando de la posibilidad de que Brahian Palacios se convirtiera en la próxima baja del equipo. Tras el interés que había presentado Atlético Mineiro por tenerlo en sus filas, los rumores empezaron a hacerse cada vez más fuertes y, aunque en principio, su adiós parecía lejano, lo cierto es que desde Brasil ya dieron como un hecho el fichaje y anunciaron su llegada para esta primera semana de marzo. El delantero se convierte en la segunda venta más alta de Nacional en el año, después de la de Kevin Mier.

Y es que según los detalles que entregó un reconocido medio especializado en el club brasileño, Atlético Mineiro pagó 3 millones de dólares para hacerse con los servicios del paisa. Eso, en pesos colombianos, alcanza la notoria cifra de 11,8 mil millones, un monto que le cae como anillo al dedo a Atlético Nacional, sobre todo pensando en el proceso que iniciará Pablo Repetto, su nuevo técnico.

Fechado: Galo acerta a contratação do atacante Brahian Palacios, de 21 anos, por US$ 3 milhões (R$ 14,8 milhões).



Aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias, o contrato do colombiano junto ao alvinegro será até dezembro de 2027.



🗞️ @cam1sado2e | @thirfernandes

📸 Reprodução pic.twitter.com/4X32jQ50FF