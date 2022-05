El naufragio de los partidos

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Los partidos políticos tradicionales naufragaron en Colombia el pasado domingo, como el Titanic, solo que sin orquesta y sin botes salvavidas. Esos partidos, que apoyaban la candidatura de Federico Gutiérrez, obtuvieron en su consulta interpartidista un poco más de 4 millones de votos. Su candidato obtuvo un millón más, recogidos de una opinión preocupada por un cambio que juzgaba amenazante, pero esos cinco millones de votos no les sirvieron para pasar a la segunda vuelta, desplazados por un candidato cuyo argumento central es que no quiere tener nada que ver con ellos. Gutiérrez resultó su sepulturero, especialmente del Centro Democrático, su amante oculto. Se sabía.

Gana la primera vuelta electoral Gustavo Petro con 8,5 millones de votos, 2,7 millones más de los que sacó en la consulta del Pacto Histórico, donde fue el ganador con casi el 80,% de la votación. Esa enorme votación es 3.7 millones más de los que sacó en la primera vuelta de 2018 y medio millón más de los que sacó en la segunda. Y aún hay quien sostiene que ya llegó a su techo electoral. Obtiene Petro el 40 % de la votación total, 12 puntos por encima del ingeniero Rodolfo Hernández, quien obtuvo 6 millones, y cuya sumaria declaración desde la cocina de su casa fue que su triunfo significa el fin de la politiquería y de la corrupción, sin hacer ninguna convocatoria al mundo político para trabajar con él. Democracia participativa en su grado más extremo. Esos 6 millones de votos son el lastre que hunde al barco de la política tradicional, lo cual hace un tanto inexplicable la aún más sumaria declaración del Federico Gutiérrez de apoyar a Hernández, sin haber hablado con él, sin condiciones, solo para contribuir a que Petro no sea presidente, y sin caer en la cuenta de que ese es precisamente el apoyo que Hernández no quiere.

-Publicidad.-

Para dónde van a ir a dar los votos de los que no pasaron a la segunda vuelta es un enigma. Hernández tendría que sacar 2,5 millones de votos más para alcanzar a Petro, suponiendo que Petro no crezca, suposición un tanto irreal porque en el paso de primera a segunda vuelta en 2018 Petro creció 3,2 millones. Si en gracia de discusión suponemos que Petro aumente 1.5 millones, para llegar a 10, Hernández tendría que aumentar 4 para alcanzarlo lo cual significaría que el 80 % de los votos de Federico Gutiérrez va a ir a dar allá. (Es de suponer que la mayoría de los votos de la maltrecha Coalición de la Esperanza, un movimiento de centro izquierda no continuista, van donde Petro). Cifras especulativas, solo para decir que en ese juego político donde los votos son de opinión y no son endosables, los que quedan en el aire van a repartirse entre los finalistas. Cabe anotar que los partidos que pusieron el grueso de los votos de Federico Gutiérrez, ya tienen representación en el Congreso y no van a gastar sus energías en fortalecer a un candidato que no los quiere ver ni en pintura. De pronto, es más fácil para algunos de ellos acordarse con Petro, que sabe cómo funciona la política y que los necesita para gobernar.

_______________________________________________________________________________

Publicidad.

¿Cómo podrían funcionar las relaciones entre ejecutivo y legislativo, en una presidencia de Hernández, que no ha hecho parte de las cámaras, que las considera una cuerda de ladrones?

________________________________________________________________________________

Lo cual nos lleva a la madre del cordero. ¿Cómo podrían funcionar las relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo, en una eventual presidencia de Hernández, que no ha hecho parte de las cámaras, que las considera una cuerda de ladrones, que no tiene ninguna representación parlamentaria, y que tiene una concepción primaria y peligrosa del poder presidencial absoluto? ¿Cómo sería el gobierno de un empresario exitoso, anciano y temperamental, acostumbrado a hacer su santa voluntad, de quien hoy no se conoce su posición sobre ningún aspecto fundamental del manejo de la Nación? ¿Consiste la democracia en un complejo proceso de descarte de los más competentes para escoger al peor preparado?

Y la otra pregunta, ¿es de verdad Gustavo Petro una amenaza a la democracia o su tabla de salvación? En su discurso de reconocimiento del triunfo, habló de cómo había recorrido el país en reuniones con gremios de la producción, con empresarios de todos los tamaños, para explicarles que es necesario que haya estabilidad económica con más justicia social en Colombia y que es el sector productivo eficiente el que está en condiciones de proporcionarla. Y en los debates ha explicado (y atenuado) el alcance de sus propuestas en temas controvertidos, como la transición energética, la explotación del petróleo y el carbón, el manejo pensional, la imposición de aranceles para proteger la producción agrícola y manufacturera, el aumento de impuestos a los más ricos, las relaciones con Venezuela y Estados Unidos, el proceso de paz, asuntos de los cuales Hernández no ha dicho ni media palabra.

Gustavo Petro es un político con amplia experiencia parlamentaria, igualmente temperamental, conocedor del país y del funcionamiento del Estado, cercano a la gente, que convoca a toda la Nación a acordar una agenda reformista que consolide la paz social a través de las leyes ¿Dado que toca escoger entre los dos, a quién escogería usted?

¿Dado que toca escoger entre los dos, a quién escogería usted?