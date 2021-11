El muro que frenará a Petro si gana las elecciones

Si Petro quiere ser presidente, no solo debe ganar las elecciones, sino también posicionarse en el Congreso, donde tendría que tener a las "mayorías". ¿Por qué?

Por: Julio Alfonso Mejía Villegas |

noviembre 10, 2021

Es una gran posibilidad que Gustavo Petro sea el próximo presidente de Colombia. Lleva una larga trayectoria política en Colombia y un trabajo de "calle" previo al inicio de las campañas electorales; dice a las personas lo que ellas quieren escuchar, y un país cansado y agobiado por la crisis económica, falta de empleo y la pobreza extrema aúna su llegada a la Casa de Nariño.

El muro

Si Petro quiere ser presidente, no solo debe ganar las elecciones, sino también posicionarse en el Congreso, donde tendría que tener a las "mayorías". De no ser así enfrentaría un panorama gris en cuanto a la aceptación de las reformas que actualmente está planeando. ya que el Congreso de la República sería el "muro" político que creará un caos de gobernabilidad en el país. ¡Si, así como lo pueden leer! Este muro político podría generar muchas consecuencias contraproducentes en la gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia y llevar la economía colombiana a un abismo.

¿Gobernabilidad?

Muy probablemente el doctor Petro tendrá mayorías en el Congreso por la gran maquinaria electoral que tienen los famosos grupos políticos de derecha en Colombia. Muchas personas votarán por Petro, pero por otro esas mismas seguirán escogiendo a los congresistas por los que siempre han votado.

Definitivamente, la solución para Petro es no solo ganar la presidencia; también debe tener mayorías en el Congreso; para ello deberá ceder en muchas de sus propuestas y hacer coaliciones políticas en caso de no tener mayorías en el Congreso, de no ser así el país enfrentará una crisis de gobernabilidad nunca antes vista.