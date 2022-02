El Mundial de Kitesurf empieza el 2 de marzo en el Atlántico

.Publicidad.

La presentación ante los medios de comunicación contó con la presencia del Tour Mánager de la GKA, Tom Hartmann; y los atletas Mikaili "Mika" Sol de Brasil, número uno del mundo; la española Rita Arnaus, segunda en el escalafón, y Valentín Rodríguez, quien hace parte de la selección Colombia.

"Hoy oficializamos el lanzamiento de la primera parada del Mundial de Kitesurf en Salinas del Rey, Juan de Acosta. Es un verdadero privilegio tener a los mejores kitesurfistas del mundo en nuestro departamento. Esto ha sido un esfuerzo de muchos, y lo que más me tiene contenta es la energía de los atletas, quienes están maravillados con las condiciones de Salinas del Rey, que tiene una brisa permanente desde la mañana hasta altas horas de la tarde, lo que les permite practicar el deporte tranquilamente porque el viento es constante", indicó la mandataria.

Asimismo, la Gobernadora indicó que este evento será una gran fiesta, ya que los mejores kitesurfistas del mundo ofrecerán un espectáculo de talla internacional. "Además, tendremos una gran oferta gastronómica con el Festival de Comida de Mar en Santa Verónica y vamos a tener una oferta cultural que le va a permitir a los deportistas tener la mejor experiencia en Juan de Acosta. Sin duda, este mundial va a ser un espectáculo, invitamos a todos los atlanticenses y colombianos a que nos acompañen y no se lo pierdan", agregó Noguera.

Dentro la agenda cultural, también se destaca una muestra de artesanías que se llevará a cabo en el parador turístico Sombrero Vueltiao y música en vivo con Djs y mucho entreteniendo en la playa.

Para la Global Kitesports Association (GKA), es un lujo tener a Colombia y el Atlántico entre sus paradas mundialistas, tienen una gran expectativa con este nuevo destino y esperan que sean muchas más en el futuro, según lo expresó el Tour Mánager de la Asociación organizadora de la parada mundial.

"Para la GKA, es muy bueno tener este tipo de eventos en sede como Salinas del Rey y descubrir lugares nuevos para el mundo del kitesurf. Ese precisamente es un propósito de nuestra asociación, queremos que Salinas se consolide como un gran lugar para la práctica del deporte en Latinoamerica", sostuvo.

Por su parte, la kitesurfista número uno del mundo Mikaili "Mika" Sol aseguró expresó su felicidad al estar en tierras atlanticenses. "Estoy muy contenta de estar en este Mundial, llevo varios días practicando en Salinas del Rey y me he dado cuenta de las maravillas del lugar, me recuerda a una playa en mi país Brasil. Particularmente, me encanta conocer lugares nuevos en el mundo en donde se pueda practicar kitesurf", expresó.

La parada mundialista comienza este miércoles 2 de marzo con las inscripciones de los deportistas, la ceremonia de inauguración está prevista para las 11:00 am. Luego, a las 11:30 am, la GKA tendrá reunión técnica y las competencias se iniciarán desde las 12:30 del mediodía hasta las 4:00 pm.

La Alcaldía de Juan de Acosta, Policía Nacional, la Armada y la Dimar, instituciones aliadas en la organización del World Tour, trabajan de forma articulada con la Secretaría de Desarrollo Económico, Indeportes, Cultura y Turismo del Atlántico en la organización del Mundial.

A continuación relacionamos los referentes que ocupan los primeros lugares en el ranking mundial y que estarán en la parada de Salinas del Rey:

HOMBRES

Arthur Guillebert (Francia): Actualmente, es el número uno del ranking mundial. Tiene 24 años y en el 2021 ganó el campeonato del mundo. También tiene dos títulos europeos obtenidos en el 2014 y 2015.

IG: arthurguillebert

Jeremy Burlando (España): Segundo en el escalafón mundial, nació en Tenerife, España, y desde muy chico comenzó su carrera en el kitesrurf. Ha sido campeón mundial en categorías Sub 11 (2017), Sub 14 (2018), Sub 16 (2019) y Sub 19 (2021).

IG: jeremyburlandokite

Carlos Mario (Brasil): Ocupa la tercera casilla a nivel orbital, tiene 24 años y ha sido cuatro veces campeón mundial y cinco veces campeón en Brasil.

IG: carlosmariobebe

Posito Martínez (República Dominicana): El dominicano, campeón mundial en el 2016, fue uno de los primeros en llegar a practicar a Salinas del Rey. Su forma de ser alegre y extrovertida conectó de inmediato con los habitantes de Santa Verónica. Es conocido por ser un atleta que le gusta brindar espectáculo.

Redes: @positokite

Adeuri Corniel (República Dominicana): Con 21 años, Corniel ha sido cinco veces campeón mundial de kitesurf, y es una de las figuras más relevantes a nivel internacional de la disciplina. En 2018 se convirtió en medallista olímpico, al obtener el primer oro en la historia de República Dominicana en kitesurf, durante los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aires.

IG: Deurycorniell

Maxime Chabloz (Suiza): Es otra de las figuras de la parada mundialista, en tres ocasiones ha sido World Champion: 2016, 2017 y 2019. Actualmente, es sexto en el mundo.

IG: maxiem_chabloz

Juan Rodríguez (Colombia): Con 22 años, el colombiano quiere sorprender en la primera parada mundialista de Salinas del Rey. En el 2018 tuvo una destacada actuación clasificando a la final en Brasil. Actualmente, aparece en la octava casilla.

IG: juan_rodriguez

Gianmaria Coccoluto (Italia): Seis veces campeón de Italia, cinco veces top cinco a nivel mundial y subcampeón europeo. El italiano, quien es noveno en la posición mundial, también fue uno de los primeros en llegar a Salinas del Rey.

IG: gianmariacocculuto

Erik Anderson (Brasil): Con 24 años, el brasileño quiere saborear las mieles del éxito como cuando ganó el México para Brasil en el 2016. Cierra el top en la posición 10.

IG: erickandersonn

DAMAS

Mikaili Sol (Brasil): Actualmente, es la número uno del mundo. Ha sido dos veces campeona mundial de la GKA y cuatro veces campeona orbital de la categoría juvenil, 2015, 1026, 2017 y 2018. Desde que conoció a Salinas del Rey quedó encantada con toda su magia; sin duda, será una de las principales figuras del campeonato.

Rita Arnaus (España): Nació en Barcelona y ocupa en la actualidad la segunda casilla a nivel mundial. Rita comenzó a los 10 años primero en el windsurf y vela ligera, hasta que a los 16 descubrió su auténtica pasión: el kitesurf. Ha sido campeona de España y subcampeona mundial.

IG: ritaarnaus

Bruna Kajiya (Brasil): La brasileña es otra de las figuras del Mundial, ha sido cuatro veces campeona nacional en su país, seis veces vicecampeona del PKRA World Tour y tres veces campeona mundial de estilo libre. También le madrugó a Salinas del Rey para conocer con anticipación el lugar de la competencia, quedando encanada con estas playas. Es la tercera en el ranking.

IG: brunakajiya

Claudia León (España): Campeona del mundo junior y sexta a nivel orbital de la GKA, tiene un gran futuro en el kitesurf de su país. Aparece de cuarta en el casillero de la GKA.

Estefanía Rosa (Brasil): En su palmarés se encuentra un título en Asia, tres veces campeona en Brasil y cuatro veces se adjudicó el campeonato Cearense. Ocupa la quinta posición en el mundo.

IG: _estefaniarosa

Alexandra Torres (España): Campeona de su país con 19 años; sin duda, una de las figuras jóvenes que se asoman en España. La prensa de su país la considera con gran futuro y es la séptima en el casillero mundial.

IG: Alexandra_t_c

Suami Cavallo (República Dominicana): Junto a sus padres ha viajado por muchas partes del mundo, pero fue en Dominicana donde se enamoró del kitesurf y comenzó su carrera en esta disciplina. Actualmente, es octava en el mundo.

IG: suamicavallo

Con información de la Gobernación del Atlántico.