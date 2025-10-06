El monseñor que dejó la sotana por buscar la Presidencia de Colombia

El precandidato presidencial de la Iglesia Anglicana propone un proyecto nacional que una a los colombianos más allá de las ideologías políticas

octubre 06, 2025

Monseñor Leonardo Fabio Molina Rodríguez nació en el municipio de Fresno, Tolima, a tan solo 212 kilómetros de la capital colombiana, y proviene de una familia campesina que, desde muy pequeño, le inculcó a él y a sus cinco hermanos la importancia de la solidaridad, ejemplo que recibía a diario de sus padres, quienes, a pesar de su difícil situación económica, eran capaces de compartir con el prójimo lo que hubiesen conseguido para llevar a la mesa de su casa.

“Desde niño tuve que aprender las labores del campo y, como miles de niños colombianos de la ruralidad, tenía que dejar temporalmente mis estudios pendientes porque me tocaba ayudar en la recolección de café. Sin embargo, logré terminar la primaria y, ante la falta de oferta académica para el bachillerato, tuve que salir de mi terruño hacia Bogotá, donde pude continuar mi formación académica”, señala monseñor Molina.

¿Pero por qué un monseñor de la Iglesia Católica Anglicana quiere ser presidente de Colombia?

De acuerdo con el hoy precandidato presidencial monseñor Leonardo Fabio Molina Rodríguez, el movimiento Visión País, por el cual inscribió su candidatura, considera que Colombia atraviesa un momento histórico para “construir sobre lo construido” y gobernar para todos: un gobierno de unión donde todos se sientan incluidos, porque, según él, todo aquel que tiene una cédula de ciudadanía colombiana es dueño de este país.

“Consideramos que, más allá de ideologías políticas, lo que hay que hacer es trabajar de la mano para lograr que Colombia sea un país de primer mundo”, afirma.

Sin embargo, la campaña presidencial 2026–2030 hasta ahora arranca y, a la fecha, se encuentran inscritos ante la Registraduría más de 73 movimientos por firmas. Además, se conoce la intención de los políticos tradicionales de ser partícipes en estos comicios, lo que hará que, al cerrar las inscripciones, se cuente con aproximadamente cien precandidatos.

Como dice el dicho popular, “son muchos los llamados y pocos los escogidos”, y de seguro este refrán se hará realidad, porque se estima que, para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo de 2026, se habrán quedado en el camino casi el 85 % de los precandidatos: muchos porque no lograron el objetivo de recoger las firmas, y otros porque se irán uniendo programáticamente o por algún otro interés que los lleve a hacer alianzas estratégicas.

Ante este panorama, el movimiento Visión País, por el cual se inscribió monseñor Molina Rodríguez, señaló que irán a la primera vuelta porque consideran que los doce pilares que conformarán el plan de gobierno que presentarán a los colombianos, más allá de ser retórica, son planteamientos serios, estudiados y analizados por un equipo interdisciplinario.

Según el movimiento, de poder aplicarse, dichas propuestas cambiarían la vida de los colombianos, cerrando las brechas sociales y generando una vida digna para todos, en una Colombia verdaderamente incluyente. No obstante, dejan claro que no depende solo de un movimiento o de una persona, sino de la suma de todos los colombianos por las mismas causas: industrialización del campo, cubrimiento de las necesidades humanas básicas y una real transformación empresarial y estructural que puedan llevar a Colombia a ser un país de primer mundo.

“Y es que Visión País nace como un movimiento político con el propósito de consolidar un proyecto nacional incluyente en medio de tanta polarización”, concluyó monseñor Leonardo Fabio Molina.

