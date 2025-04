El mismo que hablaba de paz ahora gasta $6,9 billones en aviones de guerra

Por: RODRIGO LÓPEZ OVIEDO |

abril 15, 2025

Una gran contrariedad debiera estarse manifestando entre los seguidores de Gustavo Petro ante su decisión de invertir mil seiscientos millones de dólares, es decir, la friolera de 6 billones 934 mil millones de pesos, la mitad de lo que produjo la última reforma tributaria, en la compra de 16 aviones de guerra.

Lamentablemente, tal contrariedad no se está produciendo, tal vez por la engañosa justificación de que la inversión “tendrá una compensación en inversión social”, representada en una fábrica de paneles solares, en la instalación de varios puntos de agua potable en la Guajira y de equipos médicos en el hospital San Juan de Dios de Bogotá.

Estas inversiones “compensatorias” son las que obligatoriamente debieran estarse haciendo, pero en lugar de exigirlas, estamos fabricando justificaciones adicionales, como la de que “necesitamos de una buena defensa de la soberanía nacional”; o como la de que la compra “no es una decisión de Petro, es una decisión de Estado” pues se viene discutiendo desde hace 15 años; o como la de que el hecho de que los vendedores sean suecos, no de Estados Unidos ni de Israel, “le permite al país diversificar sus relaciones militares (…) y políticas”; o como la de que la compra no generará mayor impacto en las finanzas públicas “porque el pago se diferirá a varios años”, o de que se trata de un negocio “que se le arrebata a las estructuras corruptas enquistadas en el Estado y también en las Fuerzas Armadas”.

En todas esas justificaciones no hay más que un olvido craso del ideario progresista mundial, el cual nos llama a promover el desarme, no a armarnos; a defender la coexistencia pacífica entre los pueblos, no a prepararnos para agredirlos con el pretexto de que nos pueden agredir primero.

Con Petro suponíamos que los presupuestos de guerra se iban a desestimar para llevarse a donde realmente se les necesita. Que desaparecerían las bases militares extranjeras. Que tomaríamos distancia de bloques militares, como esa fábrica de guerra que es la OTAN. Por desgracia, lo que viene ocurriendo es lo contrario; no solo no se viene haciendo eso, sino que, además, se continúan fortaleciendo las Fuerzas Armadas, como si tuviéramos por seguro que en el futuro siempre estarán bajo un mando progresista y que las horrorosas épocas de los falsos positivos, de los manifestantes que pierden sus ojos, de los desplazamientos forzados, etcétera, correspondieran ya a etapas superadas.

Lamentablemente no es así. Y si en el pasado gritábamos en abstracto no a la guerra, sí a la paz, hoy debemos concretar la exigencia: ¡Presupuestos para la paz, no para la guerra!

