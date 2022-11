El ministerio de la discordia para el profe Tobón Sanín

Gran revuelo causó ayer las declaraciones del profesor Gilberto Tobón en el programa Nos cogió la noche de Cosmovisión en el que afirmó que el expresidente Uribe no ordenó los falsos positivos y que lo defendía así le cayeran rayos y centellas. Sus palabras causaron indignación entre la mayoría de los progresistas, muchos de ellos sus votantes, pues su incoherencia rebasó todos los límites y sus palabras son un irrespeto para las víctimas.

Ustedes me van a perdonar, pero no estoy para nada de acuerdo con estas declaraciones de Gilberto Tobón Sanín. La defensa hecha por Iván Cepeda contra Álvaro Uribe no es ninguna ‘obsesión’ y Uribe SÍ tiene culpabilidad por OMISIÓN en los falsos positivos. pic.twitter.com/2zFiCZuefq

