- El MinEducación de Petro y las 2 de El Tigre padecen el mismo mal: no saben de educación y su ideología va por delante

El experto Julián de Zubiría critica el nombramiento de activistas políticos y religiosos como cabezas del importante ministerio que los Presidente no toman en serio

El resultado de las pruebas del Icfes que acaban de salir reflejaron nuevamente la mediocridad del país en la educación. Doscientos sesenta sobre quinientos. Un promedio que coloca a los estudiantes colombianos apenas por encima de la mitad del puntaje posible

El resultado de las pruebas PISA no fue mejor y esta muestra que los jóvenes leen menos y su nivel de comprensión de lectura es precario. No es una sorpresa ni un accidente. Es una caída que lleva años que refleja el descuido y la inconsistencia de los gobernantes para asegurar un mejoramiento en la calidad.

| Lea también: El uso excesivo de celulares y redes está afectando la atención, el lenguaje y la salud mental de niños y adolescentes

El experto Juliana de Zubiria conversa con Juan Manuel Ospina sobre una realidad preocupante a la que se le une la equivocada designación de los últimos ministros de educación. Petro quiso rematar su gobierno, después de cambiar tres veces de ministro, a un activista político, Daniel Rojas, con formación de economista, sin ningún conocimiento en educación, que no dejar de tener su experticia.

El arranque de De la Espriella con la delicada cartera de educación no puede ser peor. Las escogidas fueron dos abogadas, Vivianne Morales y Miriam Hoyos, ambas con firmes convencimientos religiosos y claros sesgos ideológicos. Con lo que se confirma que los gobernantes no se interesan por la educación de los jóvenes, asegurar calidad y formación para iniciar el camino profesional justo cuando el problema educativo pide máxima atención, bombardeado por las pantallas, celulares y tablets.

De todo eso conversa Juan Manuel Ospina con Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, investigador y columnista, que lleva años señalando lo que otros prefieren barrer debajo del tapete. Es su regreso a esta conversación, y llega en el momento en que las cifras dejaron de dejar dudas.

Vea aquí la conversación completa:

Anuncios..