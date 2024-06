El Mes del Orgullo 2024 con programación especial en la TV

Por: Soni Jimenez |

junio 26, 2024

En junio se celebra el Mes del Orgullo LGBTQIA+, por lo que las pantallas y las calles de muchas partes del mundo se llenan de colores para conmemorar la historia de la comunidad y, sobre todo, celebrar el amor.

En este marco Europa Europa presentará como Película del Mes: Vivir deprisa, amar despacio, un drama romántico de 2018 situado en París, la ciudad del amor, en plena crisis del VIH/SIDA de los 90. Una historia acerca de cómo el amor se cierne sobre el miedo y que profundiza en la importancia de los vínculos cargados de cariño.

Vivir deprisa, amar despacio se emitirá en Colombia por la señal de Europa Europa, el viernes 28 de junio a las 8:00 pm.

¿De qué trata la peli? Jacques es un escritor que vive en París, que todavía no ha cumplido 40 años pero cree que lo mejor de la vida está por llegar. Mientras que Arthur es un estudiante que vive en la Bretaña francesa. Lee, sonríe mucho y se niega a aceptar que hay algo imposible en la vida. Sus vidas cambiarán luego de conocerse en la esquina de un teatro. Ellos se gustan y desde entonces viven como si estuvieran en un sueño romántico o en una historia triste, ya que esta historia de amor se desarrolla en un momento difícil: la crisis de los años 90.

Además, Vivir deprisa, amar despacio participó de los Premios Cannes de 2018 por la Palma de Oro, y Vincent Lacoste y Pierre Deladonchamps fueron galardonados en la terna de Mejor Actor del Festival de Sevilla del mismo año.

También dentro de la programación especial de Europa Europa, los títulos que se emiten en junio son: El milagro (Mucize, 2015), El milagro del amor (Mucize 2, 2019), Fanfan la tulipe (2003), Yo antes de tí (Me before you, 2016) Y Tierra de Dios (God’s own country, 2017). y los domingos se estrenan las películas: Magnífica presencia (Magnifica presenza, 2012), Ojos bien abiertos (Eyes wide open, 2009), Tengo algo que decirles (Mine Vaganti, 2010) y Nosotras (Deux, 2019).

El canal de televisión Europa Europa puede verse en Colombia por Directv (1515), y Movistar (411).