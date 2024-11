El mejor lugar en Bogotá para disfrutar del sabor del hojaldre: croissants, rollos de canela y más 

Este lugar se encuentra en Puente largo y es especialista en panadería a base de hojaldre. Aquí no sólo hay opciones dulces, también saladas y van desde $6 mil

Todos saben que hacer un buen hojaldre tiene su ciencia, la masa no debe ser muy gruesa para que al hornearla quede crujiente, pero no demasiado delgada para que al manipularla no se rompa. En Puente Largo, existe un lugar que exalta el arte del hojaldre a través de diferentes preparaciones de horneado, además es considerado por muchos el mejor lugar en Bogotá de croissant.

Si es amante del hojaldre, de esos que no pueden resistirse al crujir de una capa dorada y ligera, 4am Croissanterie es uno de esos sitios que no puede perderse, una pequeña joya que ha traído el auténtico sabor de la pastelería francesa a Bogotá.

Este lugar en un principio se llamó Media Luna, como se le conoce a los croissants en Argentina; el nombre 4AM provino de la hora en la que su dueña se levantaba todos los días para dejar fermentando la masa. Y el logo, que juntando la “a” y la “m”, emulan la corteza crujiente y uniforme de un buen croissant.

En este lugar podrá degustar una gran variedad de croissants como almendra en diferentes variaciones, con mora, chai y chocolate; pecanas, crema de avellanas, pistacho, vainilla, entre otros. Los precios tienen un rango de entre $11 mil y $13 mil.

Además de mil hoja, pan de banano y chocolate, rollo de canela, galletas, alfajores y más; los costos van desde $3 mil. Cada uno de estos productos de panadería podrá acompañarlos con diferentes bebidas calientes como café preparado en prensa francesa, capuchino, latte, chai latte, chocolate, matcha y más, el rango de precios va desde $5 mil hasta $11 mil.