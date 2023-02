El martirio de viajar en avión en Colombia

Por: Jose arlex arias arias |

febrero 15, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Entonces Colombia era un país tratando de asomarse al desarrollo, pero no existía una sensación más agradable que planificar un viaje en avión. Por los costos, era una novedad de mucha exclusividad, propia de grupos casi selectos de la sociedad. La verdad que llegado el momento el viajero era compensado con creces.

Las aerolíneas se esmeraban por hacer que los pasajeros estuvieran confortables, con todos los rigores de un excelente servicio: sillas con espacios amplios, itinerarios puntuales, comidas y snacks, licores, ventas varias, revistas para la lectura y entretenimiento, todo bajo la supervisión y amabilidad de una atractiva azafata.

-Publicidad.-

Sin embargo, como reza el dicho, la felicidad nunca es eterna. Con la llegada del neoliberalismo –el mercado por encima de las personas– todo cambió diametralmente. Poco a poco las compañías empezaron a recortar la satisfacción al cliente para maximizar sus ganancias hasta que “el rompimiento de los cielos”, por la competencia mercantilista de las diversas aerolíneas, sepultó cualquier posibilidad de satisfacción.

Para quienes se ilusionaron con que tras la pandemia del COVID-19 el mundo retornaría a lo que era, hoy se nos muestra lo contrario. Antes de ese hecho aún las aerolíneas tenían un mínimo respeto por sus clientes. No obstante, hoy los tratan como los sacos que emplean los boxeadores para practicar, que terminan magullados por todos lados.

Publicidad.

Esto es fruto de la tortura de someterse a un viaje en unas aerolíneas que gozan de todas las prerrogativas de los gobiernos, puesto que los grupos económicos a los que pertenecen quitan y ponen presidentes y gobernantes. Las leyes les son tan laxas que les permiten tomar todo tipo de decisiones en contra del martirizado viajero; además, la formación de oligopolios y monopolios les permite imponer sus condiciones económicas.

Iniciando por las tarifas. Se parte de la odiosa “clasificación”, qué con excepción de la Ejecutiva, que tiene algunas prerrogativas, en las demás la diferencia es la ubicación de la silla, a las que progresivamente les van recortando los espacios hasta las últimas, en donde los pasajeros quedan “apergollados” unos contra otros, casi asfixiándose. Luego el tema del cupo, más caro dependiendo de si compra para viajar de inmediato. De tal manera que si tiene una urgencia las tarifas son especulativas.

Además, se les permite el abuso: si usted no pudo viajar, así lo notifique con tiempo, se pierde el dinero del tiquete, pues hoy no lo reintegran. En cambio, comprar el tiquete no le garantiza que lo transporten, porque de un momento a otro le cancelan el vuelo y le imponen la fecha y hora en que lo pueden llevar o sobran las excusas para demorar el vuelo. Siempre aducen “mal tiempo”, “falla mecánica” e incluso no tener tripulación disponible. El lema es: “la empresa tiene la razón”.

Si está de buena, llegó el día de su viaje. La silla no la puede escoger o pague adicional para hacerlo y vaya con tiempo al aeropuerto o le tumban el cupo porque siempre sobrevenden. Prepárese para soportar todo tipo de cosas: no le van a ofrecer ni agua; llegará con calambres de tanto recoger las piernas ni poderse mover; si no es amante de los animales, prepárese, pues lo mínimo que le pueden poner de compañía es un tigre de mascota; y cuando vaya a abordar o a la llegada, como algunos desafortunados en Cartagena, tendrá que caminar hasta casi un kilómetro, pues las autoridades les permiten no tener vehículo interno. ¡Sin embargo, feliz viaje!