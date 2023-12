María Clara Rodríguez: La presentadora que sacaron de la tv y ahora triunfa como influencer de maternidad

.Publicidad.

La presentadora y modelo bogotana María Clara Rodríguez se ha convertido en una mamá influencer, tras crear su propio canal en YouTube sobre sus experiencias maternas con sus 3 hijos, en el que busca inspirar a otras mujeres que son o quieren ser madres para realizar la mejor tarea en el proceso.

María Clara inició cerca de las redes sociales, pero alejada del contenido con el que hoy en día trabaja. Su carisma y belleza eran su mejor arma en la televisión nacional, donde no solo se ganó el reconocimiento del público sí que además creció en su ámbito laboral. Aunque le iba muy bien frente a las cámaras y se desempeñaba notablemente, le cerraron las puertas tras decidir ser mamá.

Antes de esto se tuvo que enfrentar a un difícil momento económico, María Clara asegura que gracias al ego y al pensar que por trabajar en la televisión nada le iba a faltar tanto así que comenzó a gastar desmedidamente. Viajes, joyas, fiestas y más llevaron a qué sus tarjetas tuviesen siempre agotado el cupo. Cuando se vino a dar cuenta, resultó que debía la suma de 80 millones de pesos y todo se le empezó a derrumbar.

Cuando entro en razón, comenzó a trabajar de sol a sol para poder saldar su deuda y tras esto, en su momento aseguró que aprendió la lección y que ahora sabe manejar sus finanzas, pues además de ser influencer de maternidad tiene una empresa con varias ramas que se manejan en esta área.

María Clara Rodríguez le dijo a Revista Semana en 2022 que ella salió de la televisión cuando era presentadora de Panorama, en ese entonces quedó embarazada de su primera hija Matilde, quien actualmente tiene siete años.

En conversación con Las 2 orillas, María Clara asegura que antes de la batalla legal que tuvo que librar por su retiro de las pantallas, la televisión fue una de sus mayores escuelas "Es la mejor experiencia y trampolín que he tenido en mi vida. Allí aprendí a expresarme muy bien, a improvisar, cosa que me preparo para lo que estoy haciendo ahora que es mi trabajo en redes y por supuesto me dio a conocer cuando era una niña de universidad. Me dejo la base prepara para mi trabajo como generadora de contenido"

Además, asegura que con su salida de la televisión tras quedar embarazada le cerraron las puertas, sin embargo, hoy lo interpreta como el mejor daño que le han hecho.

"Lo que llevó a alejarme de las pantallas fue una persona, en el canal donde trabajaba, que cuando quedé embarazada me dijo ‘la verdad es que una persona trabajando aquí embarazada, como que no’, literalmente me cerraron las puertas cuando estaba allí, pero fue el mejor daño que me han hecho en la vida porque de haber sido por eso yo nunca hubiera creado lo que tengo ahora"

María Clara después de esto comenzó a contar su vida en redes sociales, aunque en ese momento no existía la figura de ‘influenciadores’ ella ya se comenzaba a desempeñar como una. Después de darse cuenta de que este oficio era rentable, que podía construir una comunidad, se estableció que no podía vivir solo de generar contenido y fue así como nace su empresa ‘Ser mamá’.

Las fuentes de ingreso de María Clara Rodríguez actualmente son su canal en YouTube donde tiene más de 150 mil suscriptores, su podcast llamado ‘Amor los niños duermen’ donde crea contenido de la mano de su esposo Santiago Gonzales, su marca de ropa de maternidad, su libro ‘Ser mamá’ y su más reciente proyecto que es una línea de cuidado personal para niños.

La expresentadora no descarta la posibilidad de regresar a las pantallas, pero no lo haría bajo cualquier termino, sino que lo haría para poder hablar sobre esos temas que a ellas le apasionan.

"Amo la televisión, pero hoy en día no me le apuntaría a lo que fuera porque mi tema ya está muy claro. Si me llamaran a presentar deportes, chismes de nuevo, como que diría ‘yo ya superé esta etapa de mi vida’. Sería super lindo que algún día se atreviera a crear una sección de maternidad y allí estaré yo"

María Clara Rodríguez espera en el futuro seguir ideando, continuar creando "quiero ser una persona que no pare de crear, enseñarles a mis hijos que ser mujer y ser mamá lo que hace es impulsar en vez de bloquearte y seguir construyendo esta familia tan linda que tengo; en redes sociales y en la vida real”

