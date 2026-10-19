El Magdalena debe prepararse. La coordinación y la planeación serán clave para reducir riesgos, evitar sobrecostos y proteger el comercio

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La tensión marítima global puede sentirse en los hogares y las empresas a través de precios y retrasos. La respuesta regional debe empezar con información y coordinación.

Las crisis internacionales no siempre llegan convertidas en estantes vacíos. A veces aparecen primero en una factura más alta, un repuesto que tarda semanas adicionales o un alimento cuyo costo de producción subió antes de llegar al mercado. Ese es el riesgo que el Magdalena debe mirar de frente ante la tensión marítima y energética que atraviesa el comercio mundial.

Los incidentes recientes cerca del estrecho de Ormuz han vuelto a poner en primer plano la seguridad de una ruta clave para el petróleo y el gas. Al mismo tiempo, el canal de Panamá anunció más cupos diarios de tránsito desde el 15 de octubre, pero mantiene restricciones asociadas al agua y a la disponibilidad de reservas. Son hechos distintos, con efectos distintos; juntos recuerdan que el comercio depende de corredores que pueden volverse más costosos o menos previsibles.

No significa que debamos anunciar una escasez generalizada ni atribuir cada aumento de precios a los barcos que cruzan el mundo. La inflación anual de Colombia llegó al 6,29 % en septiembre, pero ese dato describe el contexto de precios: no demuestra que la crisis marítima haya causado esa inflación. Para saber qué está ocurriendo en el Magdalena hay que observar los costos y los precios locales, no extrapolar titulares internacionales.

Nuestra economía sí tiene razones para estar atenta. Santa Marta movilizó 11,96 millones de toneladas de carga importada en 2025, según cifras de la Dirección General Marítima. Además, el departamento depende de cadenas nacionales e internacionales para abastecer comercios, hoteles, restaurantes, productores agrícolas e industrias. Incluso un producto fabricado en Colombia puede encarecerse si necesita fertilizantes, empaques, combustibles, componentes o transporte cuyos precios dependen del exterior.

El primer canal de preocupación es el costo de la energía y del transporte. Después pueden aparecer presiones en fertilizantes, agroquímicos, trigo, maíz para alimentos balanceados, aceites, repuestos y productos importados. El traslado no es automático ni ocurre al mismo tiempo: depende del inventario disponible, el origen de las compras, la tasa de cambio, la competencia y la capacidad de cada empresa para absorber costos. Por eso, hablar de un porcentaje único de encarecimiento para el Magdalena sería especular.

La tarea inmediata es medir. Las autoridades, los gremios, los puertos, los transportadores, los productores y los comerciantes podrían acordar un tablero regional que siga, como mínimo, el costo de los principales insumos, los tiempos de entrega, los fletes, los precios mayoristas de alimentos y la disponibilidad de bienes esenciales. No bastaría con publicar que algo subió: habría que identificar qué componente cambió y cuánto corresponde a transporte, energía, materia prima o distribución.

Las empresas también pueden actuar desde ahora. Conviene identificar qué insumos son críticos, cuánto inventario queda, cuánto tarda reponerlo y qué proveedores o rutas alternativas son realmente viables. Comparar solo la tarifa marítima puede llevar a una mala decisión: también cuentan el seguro, los recargos, los transbordos, el transporte terrestre, el costo de financiar inventarios y el precio de cada día de retraso. Comprar con anticipación puede ser razonable para un insumo indispensable; hacerlo por temor, sin datos, puede inmovilizar capital y encarecer la operación.

Panamá puede ofrecer oportunidades a ciertos servicios, pero no reemplaza todas las rutas ni puede absorber cualquier carga. Del mismo modo, un dólar relativamente favorable puede aliviar parte del costo de una importación, pero no neutraliza necesariamente un aumento del flete o del seguro. La región debe evaluar oportunidades con información concreta y evitar convertir posibilidades en promesas.

A los hogares no se les debe recomendar acumular combustible, alimentos o medicamentos. No hay base para provocar compras de pánico. Lo sensato es planificar, comparar precios y seguir fuentes oficiales, mientras las autoridades vigilan con especial cuidado los bienes esenciales y los hogares más vulnerables.

La discusión, entonces, no es si el Magdalena quedará aislado del comercio mundial: ya forma parte de él. La pregunta es si vamos a enterarnos tarde de los costos que se acumulan o si construiremos una respuesta compartida. Un sistema regional de alerta, decisiones de compra basadas en costos reales y coordinación entre puertos, empresas y autoridades no detendrán una crisis internacional. Sí pueden evitar que la incertidumbre se convierta en improvisación y que sus costos recaigan sin explicación sobre las empresas y las familias del departamento.

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