El evidente machismo de los noticieros colombianos con el fútbol femenino

Por: Edgar Uruburu |

agosto 25, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El comentario del vecino fue: ¿Sí vio la final? Esas muchachas le ponen más “pelotas” que los hombres. España se consagró en la cima del mundo venciendo 1 – 0 a Inglaterra

Creo que una gran mayoría de aficionados al fútbol esperaban que entre los titulares se destacara el triunfo de España sobre Inglaterra, logrando el título de Campeonas del mundo y máxime que por primera vez lo alcanzaba en la categoría de mayores.

-Publicidad.-

Pero no fue así, parece que el común fue que casi todos o todos comenzaron resaltando los goles de los artilleros colombianos en el mundo y después hubo otras noticias de diferentes deportes.

Si es la final y por lo tanto el título de un campeonato mundial de fútbol, debe ser la noticia más relevante. No fue así, porque no era el de hombres sino el de mujeres.

Publicidad.

El juego se llevó a cabo en Sídney, Australia, en la madrugada del domingo 19 de agosto. La hora se debe a la diferencia de horario con nuestro país.

Sin embargo, las expectativas crecieron debido a que la popularidad del balompié femenino ha aumentado en calidad, jugadoras, equipos, ligas, aficionados y por supuesto en la publicidad y comercio que conlleva.

Y desde luego con el ingrediente de la belleza y feminidad de las mujeres. Aunque también se destaca el que en otros aspectos se la ha quitado y las compara con los modales grotescos y agresivos de los hombres.

España llegó a la final luego de vencer 2 por 1 a Suecia e Inglaterra al ganarle a la anfitriona Australia 3 por 1 y así luchar por esa preciada copa mundial de naciones, organizada también por la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, que se mantiene como una sola sin distinguir sexo.

Ya hay quienes se preguntan si no sería mejor que las damas tuvieran su propia asociación, pero es un tema complejo porque la FIFA, es un ente autónomo e independiente, así como lo son las Federaciones Nacionales en cada país.

No existe ninguna autoridad o propiedad estatal y lo único que hacen los gobiernos es el “control” de acuerdo las entidades correspondientes.

EL MACHISMO DE LAS NOTICIAS DEPORTIVAS

Cuando fue el torneo masculino y Argentina alcanzó el título mundial en 2022, así como otros equipos en mundiales anteriores los noticieros comenzaron con titulares espectaculares, desbordantes, llenos de los máximos elogios: ¡Argentina Campeón mundial de fútbol, Messi se consagra por primera vez! Con toda clase de elogios y las imágenes del momento en que sonó el pitazo final y comenzó la celebración. Luego presentaron las demás noticias y cuando llegó la sección deportiva de nuevo los titulares con todos los elogios, imágenes, entrevistas y celebraciones de argentinos por el mundo entero.

Llegó el torneo femenino y España alcanzó la gloria. Los noticieros comenzaron con los titulares de las noticias normales y en lo referente a deportes los elogios para los delanteros colombianos que anotaron en el exterior, los bateadores que sobresalieron en el béisbol y otros y no se nombró para nada el título obtenido por las españolas. Cuando llegó la sección deportiva la misma historia. La repetición de lo dicho al comienzo del mismo. El sensacionalismo con lo que hacen los deportistas colombianos, que lógicamente hay que destacar, pero siempre y cuando se mantenga la objetividad y la importancia de los hechos.

Esa fue el formato de Caracol, RCN y pensé que Noticias Uno iba a ser diferente; porque se piensa que, por ser un noticiero con otra tendencia noticiosa, pero no. El formato igual, parecía calcado. Sólo cambiaban las caras, los vestuarios y los escenarios de los presentadores.

¡Si Colombia hubiera llegado a la final o hubiera sido campeona hubiera sucedido lo mismo? Me imagino que no. ¡A qué se debe esto? Primero que no había motivo para el sensacionalismo y segundo que se demuestra que hasta en ese campo y no precisamente el del gramado, hay discriminación, hay machismo. No estaban Leo Messi y las máximas estrellas del fútbol masculino, pero estaban jugadoras de gran talante, que elaboraron jugadas dignas de ser aplaudidas y recordadas. España se coronaba por primera vez como campeona en la máxima categoría y además lograba la tripleta ya que en este 2023 había logrado los títulos mundiales de fútbol en las categorías sub 17 y sub 20. Algo realmente histórico y digno de resaltar y contar como noticia de máximo interés.

Me quedó con las imágenes de las jugadas destacadas y de los goles que se vivieron a lo largo del torneo y con la actuación destaca y digna de la selección femenina de fútbol de Colombia, que logró llegar a cuartos de final y no con los escupitajos que salen de los labios sensuales de cualquiera de los integrantes de alguno de los equipos que llegaron al mundial.

Le recuerdo al presentador de Caracol que su machismo llegó a la máxima expresión al terminar su nota diciendo que fue un buen torneo, pero que todavía el fútbol femenino tiene mucho que aprender. Todo el fútbol, los futbolistas y las futbolistas tiene mucho camino por recorrer y que de igual manera el periodismo deportivo tiene mucho por aprender, sobre todo en sensacionalismo, ecuanimidad y valores éticos y sociales.

Cambiemos el formato para que en el fútbol o en cualquier otro deporte no haya discriminación y mucho menos machismo. Acuérdense de las palabras del vecino: esas mujeres tienen más pelotas (quiso decir garra, empuje) que los hombres.

Que ruede la bola. Pasa la bola: ¡España Campeón mundial de fútbol femenino! Venció 1 -0 a Inglaterra en una final de infarto hasta el último segundo. No seamos machistas, apoyemos el fútbol femenino. Es decir, hay que “pararle bolas” a las mujeres futbolistas porque tienen un gran futuro como deportistas de alta competitividad.