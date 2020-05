El llamado de los psicólogos a Iván Duque

El gobierno de Colombia esta violando derechos fundamentales al no implementar el plan de atención de la salud mental en el país y especialmente en la crisis actual por el COVID-19, por un lado, le niega el derecho a la atención en salud mental a la población; dice: la Ley 1616, Articulo 6, Numeral 1 “Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud mental.” y por otro lado le niega el derecho al trabajo digno a los profesionales de la psicología, es común ver las vacantes de psicología donde aparecen equiparadas otras carreras que no tienen nada que ver con el objeto de estudio de la psicología por ejemplo: El anuncio dice: Psicólogo, administrador de empresas, antropólogo, sociólogo, trabajador social, comunicador social o carreras afines; ninguna de estas carreras tiene afinidad con la salud mental, muestra un desconocimiento atroz por parte de los reclutadores, cuando la Ley 1090 Articulo 1, Parágrafo: “independientemente del área en que se desempeña en el ejercicio tanto público como privado, pertenece privilegiadamente al ámbito de la salud, motivo por el cual se considera al psicólogo también como un profesional de la salud.”

Es preocupante el desconocimiento del rol que juega un psicólogo en la comunidad, la empresa, las ONG y demás organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales, además de afrontar los malos salarios y las pésimas condiciones laborales, muchos psicólogos han optado por dedicarse a otras actividades económicas, otros tantos no logran estudios de posgrado por falta de recursos económicos, Es tal el desconocimiento que se atreven a decir que en Colombia no se necesitan más psicólogos en palabras de la señora Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, viene una crisis epidemiológica con efectos sobre la salud mental de la población y no se implementa el plan de atención en salud mental descrito en la ley 1616, en este momento sale el Colegio Colombiano de Psicólogos convocando a un voluntariado sin pago por servicios y con un contrato de obligaciones para los profesionales que participan del mismo ¿cuáles obligaciones? Éticas, morales, sociales, disciplinarias y judiciales, cometer una equivocación es propio de humanos, .e sucede a los médicos y otros agentes de la salud que comparten las mismas obligaciones, meterse en problemas por acción o por omisión es muy fácil, y más duro es no tener como pagarle a un abogado que lo represente pues los abogados no practican el voluntariado.

Termino diciendo que la salud mental es un derechos para toda la población en Colombia y en el mundo entero, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) Promulga: “Sin salud mental, no hay salud” ; los psicólogos somos responsables de la atención a la salud mental de la población y los psicólogos son indispensables en toda actividad donde exista presencia de seres humanos.

