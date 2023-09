El litoral Pacífico: un territorio para descubrir

Oscar Seidel Morales es un escritor de ascendencia alemana, nacido en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, que después de retirarse de sus actividades como ingeniero industrial empezó a hacer realidad lo que desde niño soñaba: convertirse en un autor que tomara a su región como eje de sus preocupaciones, un hombre con fuerza en la palabra para describir los paisajes de su tierra, un novelista que interpretara el corazón del pacifico, un escritor que rescatara del olvido los valores literarios de su región. Y a fe que lo ha logrado. Su libro Nostalgias sobre el Litoral Pacífico es no solo un alegre viaje por las costumbres de una región que le ha dado a Colombia buenos escritores, sino un estudio serio sobre la historia de un pueblo olvidado por el Estado.

En su tarea como escritor Oscar Seidel ha llevado a la novela no solo el pasado histórico de su tierra, tema que siempre lo ha preocupado, sino que ha hurgado en las leyendas indígenas de su región para escribir relatos sobre sus costumbres ancestrales. En busca de la semilla es una novela donde recrea con rigurosidad investigativa las tres expediciones que hizo Francisco Pizarro para someter a los indios en sus invasiones en el Mar del Sur, buscando la conquista del Perú, la destrucción del Imperio Inca y la configuración de un Virreinato español en el Nuevo Mundo. Mientras tanto, en En el mar de sus recuerdos, libro de cuentos, narra hechos que la tradición oral de su tierra ha convertido en leyendas. Como la historia de una indígena cuyos padres invocaron a la diosa Oshun para que fuera bella.

-Publicidad.-

El autor de este libro no es un simple notario que registra las costumbres de su tierra en amenas columnas periodísticas. Es más que eso. Es un narrador con un lenguaje exquisito, un investigador con claridad idiomática, un creador que con la misma destreza con que maneja la narrativa asume el rol de testigo de su época para contar no solo el pasado sino, también, el presente de una región que lleva adherida a su piel porque en sus calles aprendió el oficio de escribir, en sus paisajes descubrió la belleza de la naturaleza y en sus leyendas encontró historias que merecen rescatarse para convertirlas en material de lectura. Que es lo que hace con la transformación en cuento de la vida de una indígena que después de que su esposo desapareció se metió al mar, y en su fondo encontró, vivo, a su padre biológico.

En este libro el lector se encuentra con unas páginas de fino acabado estético, donde fluyen como un torrente fresco temas tan diversos como la historia de Tumaco o la transformación del lenguaje arcaico en lo que el autor llama tumaqueñismo, que no es otra cosa que la manera propia de hablar de quienes nacieron en esta tierra, resaltando su vocalización, su apreciación del entorno geográfico y, desde luego, exaltando la cultura del pacífico. La prosa de Oscar Seidel está elaborada con los elementos de esa región colombiana, se nutre de las vivencias de su gente, se perfecciona con los giros del habla popular y, sobre todo, guarda fidelidad a la tradición oral de una zona geográfica que recibió el influjo de esos primeros españoles que pisaron su territorio en la época de la conquista.

Publicidad.

Llama la atención en Nostalgias del Litoral Pacífico la versatilidad de Oscar Seidel con el manejo de la palabra. Así como escribe con soltura literaria una novela corta como El dulce olor de Puerto Perla, lo hace cuando aborda en una columna periodística los misterios de la fundación de Tumaco, o la gestión de Enrique Olaya Herrera como Presidente de la República o cómo Haití fue gobernado durante años por una familia. Las inquietudes periodísticas del autor del libro dan a entender que le preocupa la situación del litoral pacifico, su abandono por parte del Estado, el olvido en que lo tienen los poderes centrales. De allí que hable con autoridad sobre sus problemas y necesidades. Dice, incluso, que el pacífico colombiano es una región que, en medio de tanta riqueza, vive en estado de pobreza.

Cuando llegó a mis manos El dulce olor de Puerto Perla me sorprendió la manera como Oscar Seidel hace de Tumaco un espacio geográfico donde suceden cosas dignas de novelarse. En la ficción, el pueblo de la infancia del escritor es reconstruido después de un incendio, sobrevivió a la amenaza de un tsunami, “pero no pudo sobrevivir al mal olor” que se regó por todas partes, y que los pobladores no sabían de dónde venía. En Nostalgias del Litoral Pacífico el autor hace una radiografía de la situación social de Tumaco, habla sobre “lo que el pacífico necesita saber para salir del atolladero”, destaca su contribución a la cultura musical de Colombia y su aporte al futbol colombiano con figuras nacidas allí. Aquí Oscar Seidel se queja del poco estímulo que se les brinda a los cultores de la palabra.

Los colombianos tenemos en la mente la idea de que Tumaco es una población donde el narcotráfico ha trastocado los valores. Lo identificamos como un pueblo donde la guerrilla ha ganado espacios, el paramilitarismo ha tenido gran injerencia y la delincuencia común se ha tomado sus calles. Ello debido al auge que los cultivos de coca han tenido en su territorio. Con Nostalgias del Litoral Pacífico Oscar Seidel quiere mostrarle a Colombia la imagen positiva de un poblado a orillas del mar pacifico donde se cultivan las artes, se investiga la historia, se exaltan sus costumbres y, al mismo tiempo, se rescatan sus leyendas. Aquí se realiza el Encuentro Nacional ‘Marea Literaria del Pacífico’, evento que busca visibilizar a los escritores de la región, mostrando su obra literaria.

Nostalgias del Litoral Pacífico es un libro indispensable para conocer la otra cara de una región que tiene valores literarios para exhibir, como Helcías Martán Góngora, Guillermo Payán Archer, Carlos Arturo Truque y Óscar Collazos. El escritor Oscar Seidel ha estudiado su proceso de poblamiento, su formación como comunidad ancestral y su lugar en la historia de Colombia. Ha abordado también la cultura del pacífico con sentido de pertenencia, consciente de que su literatura ha abierto ventanas para que Colombia conozca su dimensión literaria. Sostiene que es una región “con los niveles de pobreza y de abandono estatal más altos del país”. Y destaca la acción del padre Francisco Ruggi, un teólogo de origen italiano que llegó a América en 1618. a quien se le encomendó establecerse en lo que hoy es Tumaco.