El lío judicial que acabaría la carrera de Esperanza Gómez en Instagram

Esperanza Gómez es una de las actrices colombianas más reconocidas de la industria para adultos y desde que se alejó de este mundo su red social predilecta ha sido Instagram, sin embargo, algunos problemas la han llevado a considerar si abandona la plataforma.

De acuerdo con lo que ella señala, Instagram le cerró su cuenta principal donde tenía más de 5 millones de seguidores. Su contenido principalmente, suele ser erótico y tal parece que muchos de los que veían sus fotos no estaban conformes con el.

La actriz porno afirmó que el cierre se debió a las múltiples denuncias que ha recibido porque infringe las reglas de la comunidad, también indicó que siempre la reportan por contenido pornográfico a pesar de que no lo sea.

Instagram suele ser muy estricto con las normativas que prohíben el contenido explícito y con la censura del mismo, cuando una persona es denunciada, recibe una advertencia de la red social y cuando este comportamiento es reiterativo, la decisión final es clausurar la cuenta definitivamente.

Esperanza Gómez, en entrevista con Radioacktiva dijo que por ahora no contempla dejar del todo la red social, pero que sí emprendió acciones legales. Según su relato, desde su perfil oficial reportaba cuentas falsas que repostean su contenido y no ocurría nada , por lo que cree que recibe los reclamos por el simple hecho de ser ‘Esperanza Gómez’.

“Entonces cuando Instagram me reportaba un post yo cogía y me iba a una de las cuentas que me siguen que son falsas y veía que tenían exactamente la misma foto que Instagram a mí me había reportado. Yo la reportaba de mi cuenta oficial y Instagram me respondía ese post no infringe con las normas de la comunidad.”

Lo cual la llevó a cuestionar el reglamento de la red social y su funcionamiento, además de afirmar que siente que sus derechos le están siendo vulnerados.

“Entonces por ser actriz de entretenimiento adulto me empiecen simplemente a perseguir ya a censurar y que no respeten mis derechos (…) Si las reglas son para todos que se le apliquen a todo el mundo por igual pero no a unos sí y a unos no.”