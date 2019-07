El libro de los tres viajeros que hicieron la ruta libertadora

En el marco de las celebraciones del bicentenario de la batalla de Boyacá y con las historias epopéyicas que habitan el recuerdo infantil de las clases de historia patria, un fotógrafo, una antropóloga y un montañista en el año 2019 rehicimos el viaje en bicicleta que hicieron las tropas de los generales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzoátegui durante la campaña Libertadora de la Nueva Granada de 1819.

La idea general era poder ver de primera mano los caminos, gentes y paisajes existentes entre Arauca y Puente de Boyacá, tratando de mirar lo que queda hoy físicamente de esa historia y cómo es el imaginario actual de los sucesos de hace 200 años, comparando ese pasado con este presente, así como distinguir lo más posible el contenido sensorial que hay entre esos dos puntos, entendiendo esto en el hecho de que usar la propia fuerza para desplazarse es entender, en carne propia, la dimensión de una subida, la dificultad de una superficie, el significado de 10 kilómetros. Ir en bici era escuchar las voces y el sentimiento de los seres que habitan en medio de esos 800 kilometros que recorrieron las tropas en 1819.

Usar la bicicleta para viajar permite una mirada distinta a la que se puede obtener haciéndolo por otros medios. Completar rutas que se suponen reservadas al movimiento encima de máquinas que nos llevan con rapidez a un lugar usando tan solo la fuerza de las piernas, yendo despacio –muy despacio en nuestro caso- es conseguir hacer del camino un destino en sí que se deja mirar en alta definición.

Pero más allá de los relatos gloriosos y prístinos de buenos contra malos, nos encontramos con contradicciones situadas que impiden consolidar como un credo la idea de Nación: una frontera cerrada entre Venezuela y Colombia por la que hoy un Bolívar venezolano solo podría pasar ilegalmente junto con otros miles de sus compatriotas, para ser sospechoso de pobreza y por tanto de cada cosa mala que ocurre por donde vaya, ya ni qué decir de venir a armar revoluciones y subversión como la que hiciera en su tiempo. Héroes indígenas difuntos por homenajear en su rebeldía y bravura mientras se aporrea con gases y bolillo a indígenas vivos por su misma rebeldía y bravura ante los mismos reclamos de los tiempos que hoy se conmemoran con discursos y placas. Discursos y placas lustrosas en lugares donde difícilmente llegan las mulas.

Reclamos centenarios ante un centralismo rampante representado en la ausencia de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, vías decentes que solo aparecen en la medida que nos acercamos a los centros de poder. Reclamos de habitantes centenarios de territorios que hoy se encuentran ad portas de ser expulsados por decreto y sin negociación por parte de un sistema de gobierno que al tiempo les pide patriotismo y colombianidad mientras negocia con multinacionales títulos mineros. Tal vez, se pregunta uno, si la cosa no era finalmente los españoles en el poder, sino el poder en manos de quién no sabe de necesidades, ni le importa solucionarlas si eso no lo beneficia en su gula.

El relato particular del día a día de este viaje lo hicimos en redes sociales y ha sido compilado en un libro de viaje que hemos llamado “Bicientenario: la libertad pendiente”.

Este libro ha sido construido a través del registro fotográfico, junto con una crónica del viaje y de los análisis posteriores que nos suscitó éste con el fin de dejar memoria visual y etnográfica del color y las formas absurdas del paisaje, junto a la sonrisa y los pesares de toda la gente que nos acogió y se detuvo un rato para compartir con nosotros su pedazo de panela, una cerveza, una esquina, un poquito de su ser. La gente que existe más allá de los titulares y la fama. La gente real que construye cada día, contra todo pronóstico, un país posible.

Es la impresión y difusión de este libro la que invitamos a apoyar a través de este crowdfunding.