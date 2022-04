El lastre Escobar que llevamos como una cruz por todo el mundo

Me encontré a un irlandés con una camiseta de Pablo Escobar. Le pregunté por qué y me respondió: "Porque me gusta y Escobar es quien le da plata a Colombia"

Por: Daniela Guzmán Rojas

abril 20, 2022

El sábado pasado estaba en una fiesta y me encontré a un irlandés con una camiseta de Pablo Escobar. Indignada, le pregunté por qué la llevaba puesta y me respondió: "Porque me gusta y Escobar es quien le da plata a Colombia". Obviamente, yo indignada le respondí que el señor ya esta muerto, que fue una mala persona y que Colombia es mucho más que narcotráfico, traté de explicarle las maravillas de mi país, pero no quiso escucharme y yo solo finalicé la conversación diciéndole que tenía una camiseta muy fea a lo que me respondió que la fea era yo.

Pero esta situación me dejó pensando lo difícil que es ser colombiano en el exterior.

Mi forma de aportar es contarle a los extranjeros las maravillas que tiene Colombia, sus paisajes, su gastronomía, su gente... la labor es quitarles la idea del narcotráfico y las drogas, pero qué labor tan difícil.

Hablando con un amigo me dijo que en España había una prohibición del enaltecimiento al terrorismo, al investigar más, noté que hay una alta jurisprudencia al respecto en la que donde se han prohibido desde trinos en redes sociales, letras de canciones e imágenes que se relacionen con el tema.

Pero ¿y qué pasa en Colombia? Tristemente vemos imágenes de Pablo Escobar en cada feria, cuadros, afiches, novelas y hasta camisetas haciéndole honor a alguien que hizo sufrir mucho.

Una persona que con sus actos, podría encajar perfectamente en lo que establece la RAE como terrorismo, "Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror". Pero que se sigue enalteciendo y que al parecer no es una preocupación para los políticos de hoy.

La verdad considero que esto debería ser una prioridad porque es muy triste que se haga venia a una persona que tanto daño hizo, y qué triste que tantos años después, cuando estamos fuera tengamos que escuchar que Colombia es sinónimo de Pablo Escobar, cuando en realidad deberíamos ser sinónimo de café, de paraíso, flores, paisajes de gente alegre, de gente trabajadora.

Ya que estamos en época electoral esto es una cuestión que los candidatos deberían considerar, no tengo duda de que si fomentáramos una buena imagen del país fomentaríamos el turismo y los ingresos a Colombia, pero una imagen que no es endiosar a quien tanto daño ha hecho.

Debería ser el inicio de copiar un poco esa prohibición de enaltecer el terrorismo, pero claro, esto no es una preocupación de los hoy candidatos a las presidencia porque eso no da votos, no es populismo que atraiga.

Por ahora, solo nos queda tratar siempre de hablar bien de nuestro país, sentirnos orgullosos de la sangre colombiana y sobre todo con cada persona que conozcamos que piense que Colombia es narcotráfico, explicar que Colombia en realidad son otras mil cosas.