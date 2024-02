La jugosa suma que llega a ganar Luis Fernando Muriel al fútbol de EE.UU.; al mes recibirá $300 millones

En medio de la temporada de fichajes, una de las contrataciones que más sorprendió en el entorno de la selección Colombia fue la de Luis Fernando Muriel al fútbol estadounidense. El delantero que salió de la cantera de Deportivo Cali y que brilló en clubes como Sevilla y Atalanta, se convirtió en nuevo jugador del Orlando City, uno de los equipos que busca alzar su primer título de la MLS en 2024, y se convirtió en uno de los jugadores estrella de la liga gringa, llegando como un futbolística de "franquicia". Esto le asegura tener algunos beneficios extra comparado con los demás, entre ellos el salario de Luis Fernando Muriel.

🚨🟣 Luis Muriel to Orlando City, here we go! Deal completed as documents have been signed for Colombian striker to join MLS side.



Permanent transfer with immediate effect for Muriel, leaving Atalanta for fee around €2m.



Muriel will travel for medical soon. 🇨🇴🇺🇸 pic.twitter.com/xBSVcroZas