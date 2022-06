El jugador que podría acabar con el idilio de Luis Díaz en el Liverpool

El equipo inglés confirmó la llegada de un nuevo delantero. Ahora sí el guajiro tendrá que dejarlo todo en los entrenamientos para no perder el puesto

El cuentico de que Luis Díaz tiene el puesto asegurado en el Liverpool se acabó. La llegada del delantero uruguayo Darwin Núñez supone una dura competencia para todos los atacantes del equipo red, y claro, uno de ellos es el colombiano, quien finalizó una temporada de ensueño y fue uno de los mas alabados por la prensa británica gracias a su regate y su capacidad goleadora.

Sin embargo, esas no son razones para creer que Jurgen Klopp no lo dejará en la banca si así lo considera necesario. Si a jugadores insignias como Sadio Mané o Salah los sentó para poner el guajiro, a él no dudará en hacerle lo mismo si ve que Núñez puede aportar mas dinamismo al equipo.

Soñando como un niño! 🙌🏼 Dreams do come true ♥️ pic.twitter.com/RoDhGw79Un — Darwin Núñez (@Darwinn99) June 14, 2022

La llegada del uruguayo supone, sin duda, un peligro para el colombiano. Si bien Núñez es un delantero centro innato, también ha demostrado su capacidad por banda izquierda, por donde juega Lucho, así que el rendimiento en los entrenamientos será la clave central para que Klopp se decida por Darwin o por Díaz, asi que el guajiro tendrá que lucirse en cada uno de ellos.

Lo curioso es que Luchito y su nuevo compañero se conocen bastante bien. En la liga portuguesa hacían parte de los dos clubes mas relevantes del país, Diaz en el Porto y Nuñez en el Benfica, y en varias ocasiones de enfrentaron frente a frente. Ahora, aunque vistan los mismo colores ahora, la competencia seguirá, esta vez para saber cuál de los dos se queda con el puesto en el Liverpool.

