El Jamming Festival: las víctimas de otro fraude

Julio Bernard

marzo 18, 2022

Casi 100 artistas, ese era el increíble cartel, bandas como Black Eyed Peas, Vicentico, Enanitos Verdes, La 33, Don Omar, Silvestre Dangond. Básicamente estaban llegando a la mayor cantidad de géneros posibles, todo con el fin de vender una boleta sin importar el resto. Muchas bandas cancelaron su participación manifestando lo que sería el festival que nunca fue.

Una estafa, eso fue lo que recibieron miles de personas después de creer en la iniciativa del Jamming Festival. Lo que alguna vez fue un evento de renombre se está convirtiendo en la mancha de un fraude de nivel internacional. Muchas han sido los españoles, mexicanos, bolivianos, ecuatorianos y peruanos, que han manifestado su molestia no solo ante los organizadores, sino también ante el propio país.

Se podría decir que Alejandro Casalla es la cabeza del evento, quien después de publicar la cancelación del evento en un comunicado que deja muchas más preguntas que respuestas, no aparece, en estos momentos son más las voces que le están pidiendo a las autoridades que encuentren a Casallos que a Matamba (miembro del paramilitarismo que se escapó de la cárcel la picota el mismo día del comunicado de Casallos), cualquier persona que guste de las teorías conspirativas podría encontrar relación en los escapes simultáneos, la única relación que encuentro es la inoperancia de las autoridades.

Los comerciantes de la ciudad de Ibagué son otras víctimas del suceso. Son miles las personas que esperaban la afluencia de potenciales clientes. Miles de emprendedores que fueron engañados por las falsas promesas de un empresario del cuál nadie conoce su paradero, al menos aún. Lo cierto es que hay cientos de empresarios al borde de la quiebra y el alcalde de una ciudad pidiendo que se haga justicia por la gran estafa.

Algunos artistas se enteraron de la noticia mientras realizaban la prueba de sonido en el escenario (que ya esta listo y no ha sido pagado). Solo les queda sumarse a los reproches de los que ya se están manifestando en contra de los organizadores. Esta vergüenza mancha el nombre de un país y deja por el suelo la marca que un festival ha logrado conseguir después de tantos años de trayectoria.

Finalmente, remarco el daño que le han realizado al país. Mañana seremos tendencia mundial en los medios de comunicación. No por alcanzar un menor índice de pobreza, no por el robo de 70.000 millones, no por el fraude que se está registrando en las elecciones a Senado y cámara de representantes, sino por el engaño abierto y desalmado de unos cuantos personajes que buscan salirse con la suya, dejando a miles de personas engañadas en uno de los primeros días festivos del año.

Esperemos que las autoridades no dejen que alias Casallos tenga una feliz Semana Santa.