.Publicidad.

Quién no se ha dado el lujo de comerse un Huevo Kinder, unos chocolates Ferrero Rocher o incluso, quien no ha esparcido Nutella encima de una tostada. Estos son productos insignia del mercado y los favoritos de muchos. Por si fuera poco, no son ajenos, pertenecen al mismo dueño que a día de hoy es el hombre más rico de Italia. Giovanni Ferrero y familia tienen una fortuna de 36 mil 600 millones de dólares. Y según Bloomberg, ocupan el puesto número 28 entre los 500 más acaudalados en el planeta.

Giovanni Ferrero nació en septiembre de 1964 en Farigliano, Italia, es descendiente de Pietro Ferrero, quien en la década de los 40 inició el negocio con una pastelería. Hoy es dueño de Grupo Ferrero, el segundo mayor fabricante de chocolate en el mundo. Sus productos insignia y los que lo han hecho famoso son Nutella creada en 1964, chocolate Kinder creado en 1968, pastillas de menta Tic Tac creadas en 1969 y chocolates Ferrero Rocher creados en 1982. Para el año 2021, según Bloomberg, su empresa de chocolates y dulces de nombre Ferrero tuvo unos ingresos de 13 mil 600 millones de dólares.

..Publicidad..

Por supuesto gracias a su esfuerzo y dedicación, pero también, gracias a la ventajosa posición que tenía el caco en la época en que la empresa inició. Para dar un poco de contexto es importante recordar que este fruto tuvo origen en México y con la llegada de los españoles a estas tierras, su sabor se popularizó por el mundo de forma tal que hizo ricas a varias familias alrededor del mundo. Desde el siglo XVII se elabora macizo de forma limitada, se usaba con nueces, pasteles, helados, incluso en barras, sólo para la aristocracia y la burguesía.

...Publicidad...

Patelería de Pietro Ferrero Foto: Nutella

A inicios del siglo XX la popularidad del chocolate como golosina ya estaba extendida en todo el mundo. Por ese entonces Pietro Ferrero en 1923 decidió abrir una pastelería en Dogliani, en el noroeste de Italia. En búsqueda de hacer preparaciones baratas con chocolate creó una preparación a la que llamó Giandujot. Estaba hecho con melaza, aceite de avellana, manteca de coco y poco cacao; los envolvía en papel encerado y los vendía en la ciudad. Al ver que el dulce se popularizó decidió asociarse con su hermano Giovanni y fundaron Ferrero en 1946.

....Publicidad....

A modo de dato curioso, el ya exitoso Giandujot luego se convirtió en Supercrema, una versión untable y el antecesor de la amada Nutella. Giovanni estableció una organización de ventas nacional; Pietro murió en 1949, antes de ver en lo que se convertiría Ferrero, tuvo un ataque al corazón. Para el año 1956 Michele, hijo de Pietro decidió llevar el éxito más allá del país de la ‘bota’ y abrió una fábrica en Alemania, luego en Francia, Europa y en décadas ya estaban en América.

Foto: Nutella

Luego en 1997 le dio el liderazgo de su empresa a sus dos hijos, Giovanni y Pietro, pero el segundo falleció en 2011 mientras andaba en bicicleta en Sudáfrica, tenía 47 años y en febrero de 2015, Michele Ferrero, falleció a causa de una larga enfermedad . Por ende, Giovanni fue nombrado director ejecutivo único de Grupo Ferrero y se corona como el rey del chocolate en Italia y a nivel mundial, en el ramo de los alimentos, se encuentra solo detrás de la millonaria Jacqueline Badger Marte, quien comparte la propiedad de Mars Inc (M&Ms, Snickers, Milky Way).

Además, Ferrero controla más del 12 % de cuota de mercado en el sector de la confitería de chocolate mundial y en términos de crecimiento ha duplicado su volumen de negocio en solo once años, pues en 2007 la cifra era de 5.700 millones de euros (6.361 millones de dólares) y en 2018, de 10.700 millones de euros (11.940 millones de dólares), según datos del grupo.

A diferencia de su competencia más fuerte en Colombia, Jet, los chocolates Ferrero son considerados premium. La diferencia también se ve en sus precios, una Nutella de 350 gr cuesta 30.900 pesos colombianos, mientras que una Crema Jet del mismo tamaño, que es un producto similar cuesta 17.900 pesos colombianos. Si se hiciese la comparativa con cada uno de los productos siempre habrá una diferencia de hasta más de la mitad en algunos casos. Por lo que para algunos son un lujo.

Pero lo sorprendente no son sus números solamente, pues el negocio pasa de generación en generación, no ha perdido sus valores iniciales y sigue siendo propiedad de la familia, impidiendo por ejemplo la cotización en bolsa. Manteniendo una unión desde hace 78 años cuando en 1946 Pietro Ferrero decidió unirse a su hermano para crear Ferrero, que a día de hoy es una mega empresa exitosa que sus hijos y nietos han ciudado e impulsado con mucha dedicación. Eso para muchos es el verdadero éxito, un legado poderoso que se fortalece con los años.

| Ver también: ¿Quiénes son los antioqueños detrás de Monterojo, las papas que le compiten a Margarita y Super Ricas?