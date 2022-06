El irrespeto de Nacional con Baldomero Perlaza, el Pogba colombiano

.Publicidad.

Cuando Baldomero Perlaza llegó a Nacional en el año 2019, muchas fueron las críticas al entonces técnico Juan Carlos Osorio por la contratación del jugador. Según él, había llevado a Perlaza a Medellin por su gran capacidad de juego tanto ofensiva, como defensivamente; pero muy pocos veían lo que Osorio veía y aun tenían sus dudas.

Poco a poco el jugador fue callando bocas gracias a sus buenas actuaciones. Con su estilo de juego se fue convirtiendo en un referente en le medio campo del equipo verdolaga, y con tan solo meses en la plantilla se volvió titular indiscutible y pieza fundamental en el estilo de juego de Nacional. En el primer año metió 3 goles, en el 2020 anotó 2 y durante el 2021 tuvo su mejor temporada en el equipo llegando a anotar 7 goles y siendo figura del titulo de Copa Colombia que Nacional obtuvo frente al Pereira.

Lastimosamente, Perlaza se lesionó en dicha final y durante 5 meses estuvo inactivo en el equipo, y para colmo, en el tema de la renovación empezaron a haber inconvenientes. Nacional, independientemente de las increíbles actuaciones del mediocampista, tenía dudas de cumplir con la petición del jugador de subirle el sueldo, y empezó una batalla entre los dirigentes y el jugador.

Muchos rumores empezaron a salir a la luz, que el jugador no quería renovar, que Nacional no quería llegar a un punto medio. Al final, Baldomero envió una carta de no renovación al club, y dejó claro que, aunque intentó llegar a un acuerdo con las directivas, ellos no dieron su brazo a torcer, y ahora quedará libre para ser fichado por cualquier equipo, siendo Junior uno de los que más posibilidades tiene de contar con el talento del jugador.

