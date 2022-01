El inocultable aburrimiento de Carlos Fernando Galán en Popayán

El Nuevo Liberalismo hace aguas. A las divisiones internas se suman fotos como de la que se burló Roy Barreras. El exdefensor del Pueblo, Carlos Negret, publicó una foto desde su cuenta de Twitter en donde se ven muy pocas personas en una reunión del partido en su ciudad, Popayán, en donde se esperaba una gran cantidad de personas acompañándolos.

La foto generó este cáustico comentario del senador del Pacto Histórico Roy Barreras quien dijo lo siguiente: "Que pecao… las sillas vacías…diez personitas…en la presentación del nuevo liberalismo en Popayán. Y eso que Carlitos Negret es caucano, es bueno y juega de local. Yo en verdad quiero que lleguen al umbral porque son defensores de paz pero me preocupa que no lo logren"

Que pecao… las sillas vacías…diez personitas…en la presentación del nuevo liberalismo en Popayán. Y eso que Carlitos Negret es caucano, es bueno y juega de local. Yo en verdad quiero que lleguen al umbral porque son defensores de paz pero me preocupa que no lo logren. pic.twitter.com/l7wWE7kobe

Negret se quejó del trino de Barreras:

Senador: ahí no hay personitas. Hay ciudadanos. Nuestra obligación es someternos a su escrutinio. La defensa de la paz no es una apuesta política; es una apuesta ética. Las acciones, el ejemplo y las palabras son relevantes. #PecaoEs no tratar con respeto a los/as electores/as https://t.co/QVHNRnzr5g

— Carlos Negret (@NegretCarlosA) January 25, 2022