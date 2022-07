El infierno de pasear los puentes festivos

La reactivación económica pospandemia ocasionó que la gente salga a vacacionar masivamente en estos puentes y el colapso de las vías no se hizo esperar

julio 21, 2022

Si algo tiene Colombia que le envidia la clase trabajadora de otros países es la cantidad de días feriados que acá los llamamos "puentes".

Quince fines de semana de tres días que las familias aprovechan para salir a descansar, muchos de ellos por fuera de la ciudades principales.

La reactivación económica pospandemia ocasionó que la gente salga a vacacionar masivamente en estos puentes y el colapso de las vías no se hizo esperar. Hasta diez horas podía durar un viaje entre Girardot y Bogotá que en situaciones normales tarda dos horas. La infraestructura hotelera y turística no se queda atrás: esperas interminables para acceder a los atractivos turísticos, precios exorbitantes, mala atención, escasez de reservas y falta de mano de obra para atender este pico de turismo.

Ante esta situación muchos hemos optado por quedarnos en casa viendo películas a tener que exponer a nuestras familias a un estrés y sufrimiento del que precisamente queremos librarnos en estos periodos de descanso.

El sector turístico en Colombia tiene un potencial enorme para jalonar la economía nacional, pero la actividad no es uniforme, las llamadas temporadas altas y los fines de semana con puente concentran la mayor parte de la demanda. Y hay días, como es el caso de los martes, miércoles y jueves, que son prácticamente muertos.

Esto incentiva a la informalidad en la contratación del personal para este sector, ya que a un empresario le queda difícil contratar personal indefinidamente cuando hay meses y días de la semana que no hay prácticamente nada por hacer.

Mi propuesta es que esos quince días que corresponden a los días festivos se sumen a los quince días que cada trabajador tiene por derecho para llegar a un total de 30 días hábiles de vacaciones al año, que cada trabajador podría disfrutar en periodos acordados con sus jefes cualquier día o mes del año.

Obviamente, la mayoría de puentes festivos tendrían que desaparecer (quedarían los que no se trasladan al lunes siguiente como es el caso del 25 de diciembre y el primero de enero). Ningún trabajador podría acumular vacaciones de un año para otro, como se tiene la mala costumbre por parte de algunos empleadores y empleados.

Con el fin de que podamos salir a pasear junto con nuestras familias, la idea es que en los colegios se implemente un sistema de vacaciones en temporada de escogencia libre, es decir que un estudiante pueda tomar hasta quince días libres (los mismos que hoy toma en los puentes festivos) dentro de los meses de estudio. El colegio estaría en la obligación de facilitarle la recuperación de las actividades académicas a las que no pudo asistir durante el disfrute de sus días de descanso junto a su familia.

Yo he aplicado esta propuesta junto a mi familia y créanme que se disfruta mucho más los hermosos lugares que ofrece Colombia en días y meses de temporada baja, los días que mis hijos pierden de clase los recuperan fácilmente gracias a la compresión de sus profesores, compañeros y su propia disciplina.

Para mí, la unión familiar que se fomenta en un buen paseo es igual de importante a los conocimientos académicos que se aprenden en el colegio. La última vez que salí por fuera de la ciudad un puente festivo fue una vez que visitamos el Huila, no había un solo lugar en las piscinas de Rivera, no encontramos hoteles decentes y para tomarnos una foto en la mano del gigante tuvimos que esperar cinco horas, no hay derecho.

Nunca he salido en los días de receso de octubre, pero me imagino lo chévere que debe ser, pasar todos los días haciendo filas junto a las millones de familias que aprovechan estos días para visitar masivamente los sitios turísticos que ofrece Colombia.