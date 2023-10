El imperio de la tibieza

Por: Juan Pablo Gonzalez Parra |

octubre 20, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Cathy Juvinao, Julián Rodríguez Sastoque, Luis Ernesto Gómez y otros lideres del mal llamado centro político se han manifestado en contra del manejo diplomático frente a la situación palestina expuesto de manera enfática por el presidente de la República Gustavo Petro ¿Pero por qué no hay respuestas contundentes de parte de estos personajes frente a lo que pasa en Palestina?

En las últimas semanas se ha dado una importante "tensión" diplomática tanto interna como externa de la mano de una serie de declaraciones del presidente Gustavo Petro, señalando la gravedad de los hechos ocurridos luego de la respuesta del gobierno israelí en contra del pueblo palestino a partir de un ataque del grupo extremista Hamas (también absolutamente repudiable).

Como se prometió en campaña, la nueva diplomacia liderada por el presidente de la República buscaría el reconocimiento de Palestina ante la comunidad internacional, por tal razón, un pronunciamiento del primer mandatario de los colombianos ante la fuerte arremetida en contra de civiles emprendida por Benjamin Netanyahu era algo no solo predecible sino además coherente a lo propuesto en campaña.

Desde luego, como se ha vuelto costumbre en nuestro país, los medios de comunicación empezaron a hacer eco a las declaraciones del presidente y con la menor revisión se propuso indirectamente un apoyo del gobierno colombiano a Hamas, algo que en la cuenta del presidente Petro jamás se expuso, por el contrario se apeló a respetar el Derecho internacional Humanitario y la vida de palestinos civiles, los cuales estaban siendo victimas del ataque brutal del gobierno israelí, bajo la excusa utilizada por mucho tiempo por el gobierno estadounidense, la lucha contra el terrorismo y el enemigo interno.

La respuesta de la diplomacia israelí liderada por Lior Haiat (portavoz de Relaciones Exteriores de Israel) frente a las declaraciones de lideres como Petro, Pedro Sánchez, el Papa Francisco, la Unión Europea y la ONU ha sido fuerte y poco dialogante, al Papa se le dijo que el Vaticano se equivocaba en expresar preocupación y que ellos se defendían ante un ataque, a Sánchez se le señaló de poner en peligro a la comunidad judía en España al pedir respeto frente a la vida de civiles en Gaza, y la peor y mas grotesca, la respuesta dada al presidente Petro, a quien se señaló de antisemita y de apoyar al grupo Hamas.

Todas estas declaraciones con un factor común, el victimismo y la utilización política de la muerte de sus conciudadanos como excusa frente a los cuestionamientos relacionados al derecho internacional humanitario que históricamente ha tenido Israel, pareciese que las actuaciones de los ejércitos de Netanyahu no pudiesen tener un juicio moral del mundo, quien les cuestione será señalado de antisemita y de "arriesgar" la vida de los judíos del mundo.

Para el caso colombiano, ante la declaración del portavoz israelí, la respuesta del presidente Petro no se ha hecho esperar y ha tomado partido de una manera firme y decidida en contra de los ataques israelíes sobre civiles palestinos, comparando incluso estos terribles ataques con el poder nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial, que si vemos la historia, no es un símil tan descabellado, debido a los cometarios emitidos por el Jefe de Estado, se propuso la suspensión de las relaciones diplomáticas con Israel con el propósito de hacer el llamado a evitar la perdida de vidas humanas y llamar al respeto al Presidente de la República a quien el gobierno israelí y los portavoces de relaciones exteriores llamaron "antisemita" y "aplaudidor del terrorismo".

Ante esta situación diplomática, se esperaría un apoyo a las declaraciones del Jefe de Estado, un llamado al respeto de los derechos humanos en la Franja de Gaza y al respeto de la dignidad del presidente, nada más alejado de la realidad, por el contrario empezaron a llover las primeras criticas que sorprendentemente no fueron desde el extremo derechismo, estas empezaron a llegar como ráfagas desde el bien organizado centro político desde donde el presidente de la República solo ha visto hostilidad y una postura apática hacia la situación palestina, sorprende además que desde el Congreso de la Republica no se llamó al respeto al presidente, por el contrario se le llamó a respetar a Israel aun cuando no hay reciprocidad en el dialogo, tal y como lo muestra el fuerte pronunciamiento del gobierno israelí.

Los primeros en atacar fueron los de siempre, Cathy Juvinao, Angélica Lozano, Katherine Miranda, Daniel Samper y el acérrimo opositor Julián Rodríguez Sastoque, quienes se han ido con fuerza a criticar al presidente y a la cancillería ante el pedido por respetar derechos humanos y la soberanía colombiana.

Incluso en el marco de su campaña a la alcaldía Carlos Fernando Galán se une a esta postura, acompañada de varios líderes y medios que han torpedeado a la actual presidencia por cualquier cosa, además de ello, estos líderes se han arropado desde un lugar moral superior (inexplicable y autoimpuesta) un rótulo casi de salvadores y de mediadores de cualquier situación.

Para ellos la diplomacia es la salida; y si bien lo es la postura frente a hechos como los ocurridos en Gaza es confusa y parece más políticamente correcta y propia del afán electoral que contundente, efectiva y firme, pareciese que en la democracia de ellos, lo económico y lo diplomático primará más que la vida de inocentes en la Franja de Gaza, da la impresión que es más una pantomima de democracia que una búsqueda efectiva de la misma.

Frente a lo anterior, como autor del presente texto me surgen interrogantes por montón hacia estos lideres políticos y de opinión ante estos señalamientos en contra de la postura del Presidente de la República.

En primer lugar ¿No es posible criticar a un Estado que históricamente ha masacrado a otro? ¿No es posible poner una postura diplomática firme ante el genocidio en Gaza? ¿Acaso no son criticables las posturas diplomáticas de Israel en contra de Colombia y el mundo? Pareciera que tuviésemos que esperar la respuesta de Estados Unidos antes de proponer una posición soberana, da la impresión que estos lideres esperan a que el imperialismo diga lo que es correcto, para ellos no es posible una respuesta contundente, por el contrario entre menos se haga, mucho mejor, entre menos se diga más políticamente correcto se es, da la impresión que el imperio de la tibieza es el que debe reinar en Colombia, que los problemas y las imposiciones del capitalismo y el imperialismo no son importantes y deben ser resueltas con propuestas ligeras y arrodilladas.

El imperio de la tibieza y lo políticamente correcto es el más aplaudido por los medios, el más apreciado por la crítica y el que a nadie le hace daño, por eso estos lideres políticos tienen cabida en nuestro país, aún cuando esconden fines autoritarios en varios de sus discursos. Pareciese una dictadura de los biempensantes, un imperio sin crítica que implica un sometimiento al mundo de los grises y la política insulsa, a una moral inventada al acomodo de estos políticos y opinadores de de turno, a narcisos modernos que ven en si mismos la salvación del mundo desde su imperio de lo gris, de lo tibio y de lo cómodo.