El hombre que nos defiende de las aberraciones de Caracol y RCN

mayo 09, 2023

Desde que fue creado el cargo del defensor del televidente dentro de los canales públicos y privados de nuestra televisión colombiana siempre hemos visto la poca importancia para algunos canales de este medio de interacción con la audiencia de cada canal de tv.

Hoy con frecuencia vemos un defensor que además de tener poca cobertura y un horario no tan llamativo para hablar de lo bueno, lo malo y lo pésimo de la programación de un canal por concepto dr quienes los ven a diario... también vemos a algunos canales que poco o nada se enfocan en las necesidades de la audiencia tal vez porque están al servicio de una productora o marca o por rellenar espacios dentro de la parrilla del canal para el cual trabaja...

Veo con preocupación que los canales muy poco escuchan a la audiencia y toman decisiones de cambiar la programación sin contar con el voto de la audiencia que es en realidad de la que depende un medio... tal vez no les interesa el rating o lo que piense quien los sintoniza la audiencia es la clave para que los empresarios, marcas se animen a pautar, lógico trayendo novedades en contenidos e historias que impacten y nos conecten.

Pero ¿cuál debe ser el papel del defensor de tv?

El defensor del televidente debe conocer las audiencias, debe ser cercano y abogar por las quejas que estos presentan y también por las expresiones de favoravilidad y aceptación del medio para la cual presta su servicio, atender el llamado del televidente y llevar esos comentarios a las directivas para corregir o avanzar en mejorar de acuerdo a esa petición... aquí es bueno resaltar la labor que realiza la abogada y periodista Amparo Pérez, defensora del televidente del Canal Caracol considerada una de las mejores y con grandes reconocimientos en su labor al frente de este segmento los sábados en la mañana.. que bueno ver el sentido de pertenencia de la SEÑORA AMPARO para tratar diferentes temas relacionados con la programación del canal para el cual labora desde hace mucho tiempo... ademas de tener un gran equipo periodístico que investiga y aclara las dudas de la audiencia .. bien ¡ por caracol un 10..

Por los lados de rcn tambien se preocupan por la audiencia .. analizan y cuestionan aun al mismo canal o programa cuando este no ofrece lo que audiencia espera, pero por otro lado da tristeza el desenfoque de otros canales (evitaré el nombre, pero dice ser como tú) que tratan temas sobre la tv pero ninguno enfocado en la programación del medio, no hay crítica ni observación del defensor. La simplicidad es evidente tal vez por cumplir ante la ley tener ese espacio que dicho sea de paso es en el mismo horario de los demás canales sin innovación ni creatividad, no da animo de verlo ..

Espero que mi crítica llame la atención de los defensores y de los canales citados o de todos para tener una charla para lograr mejorar en el papel del defensor del televidente, un defensor que realmente sea vea