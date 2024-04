El hombre que esperó 3 horas en Audifarma para que le dijeran: no tenemos sus medicamentos

Por: Edison hoyos pedroza |

Me llamo Édison Hoyos Pedroza. Estoy afiliado a la EPS Salud Total. Hace una semana tenía que retirar mi medicamento de control para la diabetes, insuficiencia cardíaca e hipertensión. A las tres de la tarde encontré una extensísima fila de personas. Tomé mi turno y me tocó el número 750. Pregunté por dónde iban y me dijeron que por el 250. Pregunté a la señorita de recepción si podía informarme acerca de la existencia de los medicamentos por los que yo iba, pero me dijo que estaba prohibido darme esa información y que debía esperar hasta cuando llegara mi turno. Me atendieron a las seis y media de la tarde (tres horas y treinta minutos después) y cuál fue mi sorpresa al ser informado de que no tenían mis medicamentos. Soy una persona de 69 años para que me traten y traten a los usuarios de esa forma. Es un irrespeto lo que hace Audifarma. ¿"Te acompañamos en el camino hacia tu bienestar"? ¿No será "en tu camino a la enfermedad y la muerte"? ¡Todavía dicen que no hay que reformar las EPS!