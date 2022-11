"El hombre llorón es marica" y otras estupideces sobre sus emociones

Por: Andrés Alfonso Díaz Solano |

noviembre 22, 2022

Una vez escuché a un hombre de pelo en pecho decir "el hombre llorón es marica" quise deshebrar el significado de su frase cavernícola.

¿Cuál es el hombre llorón? ¿cuáles son sus características?

Han pasado ya muchos años desde aquel pintoresco evento, los tiempos han cambiado y en todos los lugares se pueden enarbolar las banderas de la igualdad y la pluralidad de géneros.

He dado rienda suelta a mi consciencia y me he podido conectar con mi ser, mi esencia y mi luz; la diversidad y los inhibidores del miedo han mostrado otras facetas del hombre retrograda y machista.

Pudo brotar en mí ese hombre sentimental, fanático del amor y apasionado por las ilusiones efimeras de lo imposible. Me he dado rienda suelta en el sentir, entregando mi abatido corazón una y otra vez.

El sentir de un hombre se hace valiente, no teme al temblor de sus fibras, no huye ante el obstáculo de un amor imposible. Se entrega el corazón sin medidas, las contemplaciones se restan en valor hasta suprimirse, no existen barreras ni límites.

Me he enamorado, ilusionado, fascinado, algunos dirán "ENCOÑADO", todo eso y más. Es aditiva la sensación que se siente cuando estallan en ti los mas recónditos sentimientos en dirección a los ojos de la primorosa princesa que con galante parsimonia los presume.

Cuando los hombres sienten se entregan con condición provinciana, entrega a la nada su humanidad y aquella extraña fase existente después de la muerte.

Ocupa su tiempo, esfuerzo y fe en demostrar su devoto amor. Es difícil el sentir en un hombre, no puede tener el hombro amigo para llorar. No hay helado suficiente para levantar un corazón que ha sido rechazado.

Aun y así, que orgullo se siente al sentir, que fuerte te hace ser débil ante el amor. Lleno de heridas y con un corazón batallante, reposo mi mente en un sueño y cultivo un ilusión; eso hace un hombre cuando siente.