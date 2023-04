El hijo de William Dau, el que manda en la alcaldía de Cartagena

Se llama Abraham y desde su restaurante The Rum Box mueve fichas, haces cruces e influye en las decisiones de una ciudad sumida en el caos con un gobernante fallido

En enero del 2019 William Dau llevaba catorce años viviendo en Nueva York. Había salido de Cartagena por amenazas de muerte en el 2004 producto de sus peleas contra los políticos de la ciudad. Veía corrupción en todas partes y la denunciaba. Creo en 1996, aprovechando su experticia de abogado en gestión pública la corporación Cartagena Honesta para perseguirlos y fue asi como llegó a entablar 115 litigios contra los poderosos políticos locales.

Se ganó importantes enemigos entre los que se contaba ex alcalde Nicolás Curi quien mangoneaba la ciudad. Le demostró sus mentiras en la compra de una fábrica de fibra óptica, una denuncia que tuvo consecuencias penales y condujo a la muerte política del cacique que durante décadas mangoneo la política cartagenera. A Dau lo llamaban el “loco tirapiedras”, de tal manera que su partida a Nueva York poco pesó en la ciudad.

Se instaló en Estados Unidos a iniciar una nueva vida e hizo una pequeña fortuna trabajando como vicepresidente legal de Capital Partners una entidad financiera. Desde Estados Unidos creó, en el 2014, una página llamada Let’s save Cartagena en los problemas de su ciudad, azotada por la politiquería que en ocho años había tenido once alcaldes. Compartía su vida en Nueva York con sus dos hijos pequeños, los mellizos Jorge y Alberto, que tuvo con su segunda esposa, la abogada Belinda Herazo Ferrer, de quien se separó en el año 2016. El contacto con el mayor Abraham era esporádico.

El 2 de abril del 2019 Dau regresó a Cartagena en plan de establecerse, pero no como un ciudadano más. Quería ser alcalde y para ello comenzaría la campaña de recolección de firmas. Buscó entonces a su hijo Araham. Era el único de su relación con Shariffe Raish, una cartagenera de ascendencia turca con quien tuvo una relación de ocho años pero cuya ruptura fue tormentosa, con episodios violentos.

Después de este divorcio llegó a la ajetreada vida sentimental de Dau, la periodista Mabel Vargas con quien convivió un par de años. Después se casaría con su alumna Belinda Herazo Ferrer, quien ya como abogada entró a formar pate de la veeduría ciudadana Cartagena Honesta donde se desempeñó como asesora jurídica. Los gemelos que tuvo con ella le arrebataron el tiempo. Nunca hubo demasiado tiempo para Abraham.

Cuando Dau regresó a Cartagena ya, Abraham tenía su restaurante, The Rum Box en la calle de El Arsenal, en el barrio Getsemani, vecino del Centro de Convenciones. Lo había inaugurado en el 2014 y ya era un punto de referencia en el floreciente sector. Estaba tan compenetrado con su negocio que incluso hacia de camarero cuando se requería

En la campaña decidió no tener demasiado contacto con su papá. Sólo fue en septiembre del 2019, en el remate de la campaña a la alcaldía, cuando Abraham empezó a aparecer en su declarada guerra hacia la corrupción, el caballito de batalla con el que su padre ganaría las elecciones. Derrotó por escasos 11 mil votos al economista William García Tirado, ex concejal y quien aspiraba a llegar a la alcaldía con el aval de Cambio Radical.

Una vez llegó a la alcaldía Abraham se transformó en la sombra de su papá. The Rum Box se transformó en una especie de segunda alcaldía. Allí es común encontrar a Dau reunido con personajes muy importantes de su administración como el secretario de participación ciudadana. Abraham incluso influyó para que su padre escogiera a una de las fichas claves de su administración, como fue el caso de Lidy Ramirez Valencia, la ex zarina de la corrupción.

El 3 de mayo del 2020, unos meses después de haber sido escogida, el consejo de la ciudad destituyó a Ramírez ya que, se comprobó, no cumplía con los requisitos para tener el cargo. El mismo alcalde reconoció que habían problemas con la verificación de datos en la hoja de vida entregada: “ordené la realización de un estudio riguroso para verificar toda la documentación aportada. Una vez agotado dicho trámite, personalmente verifiqué que la asesora, si bien cumple con el requisito de experiencia profesional, no queda claro el cumplimiento del requisito de posgrado o su equivalencia. Razón por la cual, previo consentimiento de la asesora, procedí a revocar su nombramiento”.

Ese no fue la única ficha complicada que movió Abraham. Juan Carlos Gómez Varela es un empresario de los bares y restaurantes de la ciudad, con quien se conoció por las afinidades en el oficio. Gomez influye a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud por su cercanía con la ex directora Johana Bueno. El propio alcalde no se ha sentido cómodo con Gómez Varela y se ha referido a él en términos desobligantes. La relación con Abraham surge por el gremio de restaurantes.

Cuando se trata de ejercer+ su poder Abraham, no duda incluso de enfrentar públicamente a su papá. No dudó en participar de varios cacerolazos, en plena pandemia, para exigirle al alcalde que mantuviera abiertos los restaurantes y bares en la dura época de Coronavirus. Producto de esta presión surgió la medida del alcalde de extender los horarios de bares y restaurantes de martes a jueves a la una de la mañana, de viernes a sábado hasta las tres de la mañana y domingo y lunes hasta la medianoche a pesar de las quejas de los vecinos.

Con el paso del tiempo la injerencia de en la administración Abraham ha crecido, e incluso ha entronizado a su esposa Maria Angélica Klee , quien acompaña al alcalde en muchos de los actos oficiales. Ella ha estado en varias inauguraciones y obras sociales dentro de la ciudad en donde se le considera una figura crucial en la Heroica.

El nombre de Abraham Dau se hizo conocido en unas circunstancias muy complicadas en agosto del 2022 cuando dos clientes de su restaurante, los holandeses Robert Gerrit Kootte y Nienke Guri Trishna Bawa, quienes murieron después de haber estado en el restaurante The Rum Box. Se especuló mucho sobre las causas de su muerte que terminaron atribuyéndosela a una intoxicación producto de una toma de Yagé. Abraham pasó un mal rato pero la investigación despejó cualquier duda y le dio la tranquilidad que necesitaba para seguir recibiendo personajes en su restaurante pero sobre todo cocinando a manteles muchas de las decisiones de una alcaldía que termina mal sin haber logrado llenar las expectativas de la cruzada anticorrupción que le dio el triunfo a William Dau.

Abraham, como la mayoría de delfines quiere aprovechar el cuarto de hora de su papá y ya piensa en canalizar los votos del movimiento Fuera malandrines, que él mismo dirige e intentar pesar en las elecciones de octubre con alianzas para poner alcalde, un sueño que no parece muy realista por la desvaforabilidad de su papá quien no cuenta con más de un 10% de aceptación entre los cartageneros.