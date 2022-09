El hijo de Verónica Alcocer logró su sueño, ser el hijo legal de Gustavo Petro

El 7 de agosto en plena posesión en la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia. El primer ex guerrillero en ser elegido presidente del país. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su parentela. Petro, como si fuera el coronel Aureliano Buendía, presentó a sus hijos. Ellos eran: Antonella y Sofía, hijas de Petro con Verónica Alcocer, Nicolás, actual diputado del Atlántico y cuya mamá es Katia Burgos, primer amor de Petro. También se encuentra Andrés y Andrea, fruto de su matrimonio con Mary Luz Herran. Sin embargo, ahora en la lista también se contó a otro Nicolás, el hijo que tuvo Verónica Alcocer antes de cumplir 18 años con un novio de su tierra en Sincelejo.

Hoy Nicolás Alcocer celebra que por fin lleva oficialmente el apellido Petro. Así lo anunció a través de su cuenta en Twitter:

Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá ❤️ pic.twitter.com/uoRdkDGxIV

