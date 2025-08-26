El gringo ultraderechista que Trump mandó para derrocar a Maduro

Por: Horacio Duque |

agosto 26, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En toda la parafernalia montada por el gobierno imperialista para agredir a la república bolivariana de Venezuela no podía faltar la nefasta Administración para el Control de Drogas (DEA), una especie de alcantarillada utilizada para enlodar y judicializar a los enemigos de los Estados Unidos.

Anuncios. Anuncios.

Su actual director, Terry Cole, ha lanzado la correspondiente carga de imprecaciones y falsos señalamientos contra el presidente Maduro y los otros dirigentes del gobierno, para afirmar que conforman un cartel de las drogas amenazante de la seguridad de la sociedad gringa.

Cole es un curtido agente policial con recorrido por Colombia, México, Afganistán, donde es conocido por sus montajes policiales y criminales para inculpar falsamente a los enemigos de los americanos. Es un fanático de ultraderecha, anticomunista militante.

Anuncios.

Está bajo las órdenes de la Fiscal de Trump, Pam Bondi, la misma que anunció la recompensa de 50 millones por el presidente Maduro, incluyendo a ministros y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Anuncios..

La Fiscal Bondi es la portavoz de toda la superestructura pseudo jurídica que se está utilizando en esta descarada agresión contra la soberanía nacional de Venezuela y la de otros estados que han expresado su rechazo a este operativo, con el escuadrón anfibio que se pasea frente a las costas de Venezuela.

Estos gringos están utilizando todo su poder para intentar amedrentar a la revolución bolivariana, para lo cual, según, Pete Hegseth, el secretario de la defensa, se está reinterpretando el alcance de las competencias tradicionales del Ejército estadounidense; que ahora incorpora sellar fronteras, repeler invasiones —incluida la inmigración masiva— y combatir actividades criminales como el tráfico de drogas y el contrabando de personas.

Pero como en Nicaragua, en los años 80, se estrellarán con la firme voluntad del pueblo venezolano y latinoamericana dispuesto a realizar la más sólida resistencia en defensa de la soberanía y de las conquistas populares. El ejemplo de Cuba heroica está ahí como un ejemplo de dignidad y heroísmo.

También le puede interesar: